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И так сойдёт? Велодорожку на Набережной, на которой стоят лужи, переделывать не будут
30.05.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Хочу обратить внимание на то, как отвратительно выполнены работы по обустройству велодорожки на Набережной у большого фонтана.
Я оставил заявку на 115 по этому вопросу, но они, как обычно, ничем не могут помочь.
Проблема в том, что помимо собственно неграмотного зонального проектирования этой дорожки, у неё большие проблемы с водоотводом. Лужи стоят - если по простому.
Мало того, что дорожка появляется из ниоткуда и ведет в никуда, она сама по себе плохо уложена — имеет большую бугристость, теперь скорее всего и разрушится скоро, ведь строители не смогли учесть такой сложный фактор как склон Мухавца.
Также выбрано неправильное место для аренды оборудования и детской площадки — это постоянное провоцирование конфликтов и зон интересов пешеходов-мамочки с детьми и люди, которые толпятся около аренды.
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Хочу обратить внимание на то, как отвратительно выполнены работы по обустройству велодорожки на Набережной у большого фонтана. Я оставил заявку на 115 по этому...
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