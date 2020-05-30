И так сойдёт? Велодорожку на Набережной, на которой стоят лужи, переделывать не будут

Источник материала: Виртуальный Брест

Хочу обратить внимание на то, как отвратительно выполнены работы по обустройству велодорожки на Набережной у большого фонтана.





Я оставил заявку на 115 по этому вопросу, но они, как обычно, ничем не могут помочь.





Проблема в том, что помимо собственно неграмотного зонального проектирования этой дорожки, у неё большие проблемы с водоотводом. Лужи стоят - если по простому.





Мало того, что дорожка появляется из ниоткуда и ведет в никуда, она сама по себе плохо уложена — имеет большую бугристость, теперь скорее всего и разрушится скоро, ведь строители не смогли учесть такой сложный фактор как склон Мухавца.





Также выбрано неправильное место для аренды оборудования и детской площадки — это постоянное провоцирование конфликтов и зон интересов пешеходов-мамочки с детьми и люди, которые толпятся около аренды.



