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Список задержаных в Гродно 29-30 мая

30.05.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно задержан блогер Сергей Тихановский и еще девять человек (дополнено)

Список задержаных в Гродно 29-30 мая
Людзі спрабуюць спыніць мікрааўтобус. Фота hrodna.life
Во время предвыборного пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую задержан руководитель ее инициативной группы, блогер Сергей Тихановский. Также вероятно задержаны люди из команды проекта "Страна для жизни".

Задержание произошло около 8 вечера. Сначала к Тихановскому подошли женщины и стали задавать ему провокационные вопросы и трогать его за одежду. Сергей отходил от них, но они все равно догоняли его. Затем подошли два милиционера, и люди стали заслонять блогера от них. Затем внезапно на землю упал один из милиционеров.

Вскоре появился ОМОН и задержал блогера.

Также точно вместе с ним задержан оператор канала "Belarus12stop".

Анатолий Кудласевич, который ездил по городам вместе с блогером, рассказывает, что кроме Тихановского и оператора задержан еще Дмитрий Фурманов - администратор телеграм-канала "Страна для жизни", участник инициативной группы Тихановского.

Очевидец рассказывает о задержании Фурманова: "Четыре человека в штатском подлетели к нему сзади, когда тот сидел за столом, схватили за руки и за ноги и потащили в сквер", пишет spring96.org

Возмущенные люди пытались остановить микроавтобусы силовиков. Затем они пошли к РОВД, куда вероятно увезли задержанных.


Примерно в 21.30 в РОВД активисту Николаю Солянику сообщили, что задержано в общей сложности 10 человек. В данный момент идет разбирательство, а задержанных развезли по разным РОВД города. Соляник призывает людей расходиться до после 22.00, чтобы не нарушать законодательство о выборах и не давать повода для снятия Светланы Тихановской с выборов.

Утром следующего дня, 30 мая, возле здания УВД облисполкома был задержан Николай Соляник. Соляник пошел туда, чтобы снова попытаться узнать, где Тихановский и остальные задержанные. Активисту сказали, что против него - Соляника - ведется административное дело, а затем посадили в бус. Телефон активиста недоступен.

Как стало известно "Радые Свабода", Сергей Тихановский находится в изоляторе временного содержания Октябрьского РОВД в Гродно. Также здесь содержат Дмитрия Фурманова, координатора штаба Светланы Тихановской по Гродненской области.

Также "Свобода" сообщает о затдержании Евгений Розниченко, участника инициативной группы Светланы Тихановской. Он был задержан ночью. Связь с ним исчезла около 1 часа ночи. Утром 30 мая корреспонденты "Свободы" увидели, как Розниченко привезли в РОВД Октябрьского района Гродно в милицейской машине.

Список задержанных в Гродно 29 и 30 мая:

Тихановский Сергей
Фурманов Дмитрий
Соляник Николай
Розниченко Евгений
Джиоев Руслан

Бакиновский Станислав - ему стало плохо после задержания, поэтому его отвезли в кардиологический диспансер. По состоянию на 10.30 30 мая он находится там в реанимации. За ним следит милиция.

Александр - водитель из команды Тихановского (фамилия выясняется)

Сергей - также из команды Тихановского (фамилия выясняется)

Ушак Вергилий - оператор из команды Тихановского. Родственникам отказываются говорить, где он находится.

еще как минимум 3 человека

Также "Весне" сообщили о том, что около 3 часов ночи был задержан Николай из Минска (приехал на маршрутке в Гродно) и Алексей из Гомеля (водитель буса citroen). 

Будет дополняться.

 

 
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В Гродно задержан блогер Сергей Тихановский и еще девять человек (дополнено)
 
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