Еще тысячу бойцов Нацгвардии США могут направить в Миннеаполис, где не стихают массовые беспорядки

Источник материала: ОНТ

Дополнительную тысячу бойцов Национальной гвардии США могут направить в города Миннеаполис и Сент-Пол, где продолжаются беспорядки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командующего нацгвардией штата Миннесота генерал-майора Джона Дженсена. Ранее было заявлено о прибытии 500 бойцов к местам беспорядков в Миннеаполисе и Сент-Поле.

Напомним, что погромы и беспорядки начались в Миннеаполисе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В Сети появились видео задержания Флойда, на которых видно, что полицейские повалили его и один из них прижал коленом его шею. Флойд на видео много раз повторил, что не может дышать, потом затих. Он умер в реанимации. После начала беспорядков полицейских уволили, а одному из них было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

ФОТО: © AP Photo / John Minchillo

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