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Ветер штормовой, местами дожди. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

30.05.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ухудшение погоды прогнозируют синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 30 мая в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Ветер штормовой, местами дожди. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Местами будут идти сильные дожди, в ряде районов прогремят грозы, а порывы ветра могут достигать штормовых показателей – до 20 метров в секунду. Прохладная и ветреная погода сохранится и в ближайшие дни. 

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Новости Беларуси. Ухудшение погоды прогнозируют синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 30 мая в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности....
 
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