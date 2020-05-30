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Ветер штормовой, местами дожди. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ухудшение погоды прогнозируют синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местами будут идти сильные дожди, в ряде районов прогремят грозы, а порывы ветра могут достигать штормовых показателей – до 20 метров в секунду. Прохладная и ветреная погода сохранится и в ближайшие дни.
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Новости Беларуси. Ухудшение погоды прогнозируют синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 30 мая в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности....
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