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Около 50 человек задержали во время протестов в Миннеаполисе, около 200 в Хьюстоне
Источник материала: ОНТ
В Миннеаполисе (Миннесота, США) во время протестных акций полиция задержала около 50 человек. Еще около 200 протестующих задержали в Хьюстоне (Техас, США). Об этом
Соблюдать порядок в Миннеаполисе помогают более 2,5 тысяч полицейских. Также к 31 мая там будут находиться более 1700 бойцов нацгвардии. На выходные в городе объявили комендантский час.
В ночь на 30 мая протесты прошли и в Хьюстоне. Там правоохранители задержали около 200 человек. В ходе акции протеста ранения получили четыре сотрудника полиции, также были повреждены восемь полицейских машин.
Протестные акции охватили Миннеаполис и ряд других американских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер из-за жесткого обращения со стороны представителей полиции.
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В Миннеаполисе (Миннесота, США) во время протестных акций полиция задержала около 50 человек. Еще около 200 протестующих задержали в Хьюстоне (Техас, США). Об этом...
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