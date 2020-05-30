Около 50 человек задержали во время протестов в Миннеаполисе, около 200 в Хьюстоне

Источник материала: ОНТ

В Миннеаполисе (Миннесота, США) во время протестных акций полиция задержала около 50 человек. Еще около 200 протестующих задержали в Хьюстоне (Техас, США). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Департамент общественной безопасности в Миннесоте.

Соблюдать порядок в Миннеаполисе помогают более 2,5 тысяч полицейских. Также к 31 мая там будут находиться более 1700 бойцов нацгвардии. На выходные в городе объявили комендантский час.

В ночь на 30 мая протесты прошли и в Хьюстоне. Там правоохранители задержали около 200 человек. В ходе акции протеста ранения получили четыре сотрудника полиции, также были повреждены восемь полицейских машин.

Протестные акции охватили Миннеаполис и ряд других американских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер из-за жесткого обращения со стороны представителей полиции.

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