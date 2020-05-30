ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Около 50 человек задержали во время протестов в Миннеаполисе, около 200 в Хьюстоне

30.05.2020 14:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Около 50 человек задержали во время протестов в Миннеаполисе, около 200 в Хьюстоне

В Миннеаполисе (Миннесота, США) во время протестных акций полиция задержала около 50 человек. Еще около 200 протестующих задержали в Хьюстоне (Техас, США). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Департамент общественной безопасности в Миннесоте.

Соблюдать порядок в Миннеаполисе помогают более 2,5 тысяч полицейских. Также к 31 мая там будут находиться более 1700 бойцов нацгвардии. На выходные в городе объявили комендантский час.

В ночь на 30 мая протесты прошли и в Хьюстоне. Там правоохранители задержали около 200 человек. В ходе акции протеста ранения получили четыре сотрудника полиции, также были повреждены восемь полицейских машин.

Протестные акции охватили Миннеаполис и ряд других американских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер из-за жесткого обращения со стороны представителей полиции.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Миннеаполисе (Миннесота, США) во время протестных акций полиция задержала около 50 человек. Еще около 200 протестующих задержали в Хьюстоне (Техас, США). Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Школьные лагеря в Беларуси начнут работать уже 1 июня. Загородные откроются с середины месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика