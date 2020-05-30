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Школьные лагеря в Беларуси начнут работать уже 1 июня. Загородные откроются с середины месяца

30.05.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Школьные лагеря начнут работать уже в понедельник. Загородные откроются с середины июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году оздоровление детей будет проходить с учетом эпидобстановки. Как, собственно, и оздоровление взрослых.

Школьные лагеря в Беларуси начнут работать уже 1 июня. Загородные откроются с середины месяца

Напомним, что санаторно-курортное лечение было приостановлено. И вот в интервью программе «Неделя» руководитель профильного республиканского центра заявил, что снимают с паузы предоставление услуг по оздоровлению. Геннадий Болбатовский также отметил, что с экономической точки зрения серьезных проблем в этой сфере из-за COVID-19 не возникло.

Школьные лагеря в Беларуси начнут работать уже 1 июня. Загородные откроются с середины месяца

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
У нас по итогам первого квартала, несмотря на ситуацию окружающую, система санаторно-курортного лечения сработала с положительным результатом как по свободной реализации, так и по экспорту услуг. Поэтому ничего критического, в том числе с экономической точки зрения, не произошло. И в ближайшем будущем мы начнем направление людей на санаторно-курортное лечение.

Подробнее о формате оздоровительной кампании в стране 31 мая в 19.30 в программе «Неделя». 

Люди в материале: Геннадий Болбатовский, Юлия Огнева

 
 
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Новости Беларуси. Школьные лагеря начнут работать уже в понедельник. Загородные откроются с середины июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году...
 
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