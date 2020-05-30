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Школьные лагеря в Беларуси начнут работать уже 1 июня. Загородные откроются с середины месяца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Школьные лагеря начнут работать уже в понедельник. Загородные откроются с середины июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2020 году оздоровление детей будет проходить с учетом эпидобстановки. Как, собственно, и оздоровление взрослых.
Напомним, что санаторно-курортное лечение было приостановлено. И вот в интервью программе «Неделя» руководитель профильного республиканского центра заявил, что снимают с паузы предоставление услуг по оздоровлению. Геннадий Болбатовский также отметил, что с экономической точки зрения серьезных проблем в этой сфере из-за COVID-19 не возникло.
Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Подробнее о формате оздоровительной кампании в стране 31 мая в 19.30 в программе «Неделя».
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Новости Беларуси. Школьные лагеря начнут работать уже в понедельник. Загородные откроются с середины июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году...
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