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С вопросами и благодарностями. Прямую субботнюю линию с жителями области провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

30.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С вопросами и благодарностями. Прямую субботнюю линию с жителями области провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

На прямую телефонную линию сегодня поступило более 30 звонков. Большинство из них адресовано сфере жилищно-коммунального хозяйства. Звучали также вопросы, касающиеся трудоустройства, здравоохранения, социальной защиты, строительства и приватизации жилья.

Одна из жительниц Ивьевского района – инвалид по зрению первой группы рассказала, что нуждается в помощи соцработника, так как в силу здоровья не справляется в быту одна. Специалисты комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома разъяснили женщине, где и как можно получить помощь. О ее проблеме также сообщили в местный территориальный центр социального обслуживания населения, работники которого в ближайшее же время займутся вопросом.

На контроль взято обращение гродненки, которой пришлось на время уйти в социальный отпуск без сохранения заработной платы. Молодая вдова с ребенком интересовалась, может ли она в такой ситуации рассчитывать на какую-либо материальную поддержку. Вопрос детально рассмотрят компетентные структуры и, учитывая все нюансы, дадут женщине подробные разъяснения.

Много вопросов касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства. Житель одного из агрогородков Мостовского района посетовал на плохую организацию вывоза бытового мусора. Жителей улицы Кабяка в Гродно волновали ямы во дворе, а жителей улицы Купальская – отсутствие бордюра после ремонта теплотрассы. На Красноармейской, по словам одного из звонивших граждан, во дворе собирается вода из-за прогнивших труб. Во всех этих вопросах поручено детально разобраться ответственным службам.

– За первый квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого количество обращений на прямые телефонные линии в облисполком заметно снизилось, – отметил управляющий делами облисполкома Игорь Попов. – Это говорит, в том числе, о более слаженной работе на местах. По-прежнему наибольшее количество поступающих вопросов касаются сфер ЖКХ, строительства и благоустройства, транспорта, трудоустройства. Несколько выросло число обращений по теме здравоохранения. Гражданам даются компетентные разъяснения по каждому вопросу, наиболее острые проблемы берутся на контроль.

К слову, на прямые телефонные линии нередко обращаются, чтобы поблагодарить за уже оказанную помощь. Сегодня, к примеру, такой звонок поступил из Мостов. Женщина выразила признательность за то, что ее услышали и помогли снести старые деревья на кладбище.

Анна РАДЮК
Фото: Артема ТУРЛАЯ

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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На прямую телефонную линию сегодня поступило более 30 звонков. Большинство из них адресовано сфере жилищно-коммунального хозяйства. Звучали также вопросы,...
 
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