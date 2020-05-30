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Чайчиц: организаторы незаконных политических акций нарушают права мирных граждан
30.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Организаторы незаконных политических акций нарушают права мирных граждан. Такое мнение высказал корреспонденту
В Беларуси идет
«Если человек нарушает закон, права других лиц, то правоохранительные органы должны это пресекать», — добавил он. Сенатор отметил, что такой подход действует во всех цивилизованных странах. Власть должна жестко реагировать, если он нарушается. Если во время подобных акций, например, в США страдают полицейские, то реакция властей будет незамедлительной, зачинщиков ожидает серьезная ответственность.
Виктор Чайчиц добавил, что в Беларуси у граждан хватает инструментов, чтобы защищать свои права законным способом, не нарушая общественный порядок. «Все вопросы должны решаться в строгом соответствии с законодательством. Если человек не знает, как поступить, можно обращаться за юридической помощью к адвокатам, которые помогут составить заявление в правоохранительные органы. Виновных привлекут к ответственности, кто бы это ни был — гражданин или госслужащий», — сказал сенатор.
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Организаторы незаконных политических акций нарушают права мирных граждан. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Национального...
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