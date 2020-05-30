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Чайчиц: организаторы незаконных политических акций нарушают права мирных граждан

30.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Чайчиц: организаторы незаконных политических акций нарушают права мирных граждан

Организаторы незаконных политических акций нарушают права мирных граждан. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц.

В Беларуси идет сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. «Акции, которые проходят в это время, незаконны. Их организаторы нарушают права мирных людей. Сбор подписей должен строго соответствовать законодательству. И не только избирательному», — подчеркнул Виктор Чайчиц.

«Если человек нарушает закон, права других лиц, то правоохранительные органы должны это пресекать», — добавил он. Сенатор отметил, что такой подход действует во всех цивилизованных странах. Власть должна жестко реагировать, если он нарушается. Если во время подобных акций, например, в США страдают полицейские, то реакция властей будет незамедлительной, зачинщиков ожидает серьезная ответственность.

Виктор Чайчиц добавил, что в Беларуси у граждан хватает инструментов, чтобы защищать свои права законным способом, не нарушая общественный порядок. «Все вопросы должны решаться в строгом соответствии с законодательством. Если человек не знает, как поступить, можно обращаться за юридической помощью к адвокатам, которые помогут составить заявление в правоохранительные органы. Виновных привлекут к ответственности, кто бы это ни был — гражданин или госслужащий», — сказал сенатор.

https://www.belta.by/

 
 
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Организаторы незаконных политических акций нарушают права мирных граждан. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Национального...
 
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