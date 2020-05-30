Чайчиц: организаторы незаконных политических акций нарушают права мирных граждан

Источник материала: Вороновская газета





Организаторы незаконных политических акций нарушают права мирных граждан. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц.

В Беларуси идет сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. «Акции, которые проходят в это время, незаконны. Их организаторы нарушают права мирных людей. Сбор подписей должен строго соответствовать законодательству. И не только избирательному», — подчеркнул Виктор Чайчиц.

«Если человек нарушает закон, права других лиц, то правоохранительные органы должны это пресекать», — добавил он. Сенатор отметил, что такой подход действует во всех цивилизованных странах. Власть должна жестко реагировать, если он нарушается. Если во время подобных акций, например, в США страдают полицейские, то реакция властей будет незамедлительной, зачинщиков ожидает серьезная ответственность.

Виктор Чайчиц добавил, что в Беларуси у граждан хватает инструментов, чтобы защищать свои права законным способом, не нарушая общественный порядок. «Все вопросы должны решаться в строгом соответствии с законодательством. Если человек не знает, как поступить, можно обращаться за юридической помощью к адвокатам, которые помогут составить заявление в правоохранительные органы. Виновных привлекут к ответственности, кто бы это ни был — гражданин или госслужащий», — сказал сенатор.

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