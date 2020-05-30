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Выслушать и решить: прямые телефонные линии продолжаются
Источник материала: ОНТ
Только в Минском облисполкоме приняли почти четыре десятка звонков за несколько часов. Люди жаловались на недостаток детских садов, звучали вопросы по трудоустройству и социальным выплатам, актуальны и проблемы с дорогами. Чаще всего с жалобами звонят жители Колодищ. Там дорожное покрытие не меняли уже много лет.
Прямые линии, напомним, открыты каждую субботу. Благодаря им удаётся решать проблемы. Чиновники контролируют каждое обращение.
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Только в Минском облисполкоме приняли почти четыре десятка звонков за несколько часов. Люди жаловались на недостаток детских садов, звучали вопросы по...
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