Выслушать и решить: прямые телефонные линии продолжаются

Источник материала: ОНТ

Только в Минском облисполкоме приняли почти четыре десятка звонков за несколько часов. Люди жаловались на недостаток детских садов, звучали вопросы по трудоустройству и социальным выплатам, актуальны и проблемы с дорогами. Чаще всего с жалобами звонят жители Колодищ. Там дорожное покрытие не меняли уже много лет.

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета: «На особом контроле – вопросы неоднократные, когда люди обращаются уже не в первый раз по одному и тому же вопросу. Мы будем принимать более жёсткие меры к местным органам власти, которые не исполняют своевременно поручения от облисполкома, Людям также пытаемся объяснить, что есть разные факторы и законодательство не всегда предусматривает то, что хотелось бы».

Прямые линии, напомним, открыты каждую субботу. Благодаря им удаётся решать проблемы. Чиновники контролируют каждое обращение.

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