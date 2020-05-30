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В рамках 11-го тура Чемпионата дублирующих составов "Динамо-Брест" крупно уступил "Руху"
30.05.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В рамках 11-го тура Чемпионата дублирующих составов "Динамо-Брест" крупно уступил "Руху" со счётом 4-0
Состав "Руха": Кравец, Алехнович (Козлович, 70'), Никифоренко (Машагин, 46'), Каравай, Антилевский (Будяков, 75'), Морозов (Татарчук, 75'), Чиж (Бурштын, 84'), Пилиповец, Орешкевич, Сибилев (Горбунов, 77'),Садовский
Состав "Динамо-Брест": Наумович, Прокопчук (Вечорко, 46'), Горох, Керолиди, Лебедев, Милошевский, Лотыш (Сугак, 81'), Дубров, Шестюк (Семенов, 63'), Шевченко, Садовский
Запасные: Медведев, Ковальчук, Чернявский, Грицук
Голы: Антилевский (1:0, 40'), Антилевский (2:0, 43'), Садовский (3:0, 53'), Садовский (4:0, 56'),
Предупреждения: Пилиповец (23'), Антилевский (25'), Никифоренко (31'), Прокопчук (34'), Шестюк (58'), Дубров (62'), Машагин (70'), Керолиди (90')
Удаления: Милошевский (61')
Напомним, уже завтра:
"Рух" Брест - "Динамо-Брест"
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В рамках 11-го тура Чемпионата дублирующих составов "Динамо-Брест" крупно уступил "Руху" со счётом 4-0 Состав "Руха": Кравец, Алехнович (Козлович, 70'), Никифоренко...
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