ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В рамках 11-го тура Чемпионата дублирующих составов "Динамо-Брест" крупно уступил "Руху"

30.05.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках 11-го тура Чемпионата дублирующих составов "Динамо-Брест" крупно уступил "Руху" со счётом 4-0

В рамках 11-го тура Чемпионата дублирующих составов "Динамо-Брест" крупно уступил "Руху"

Состав "Руха": Кравец, Алехнович (Козлович, 70'), Никифоренко (Машагин, 46'), Каравай, Антилевский (Будяков, 75'), Морозов (Татарчук, 75'), Чиж (Бурштын, 84'), Пилиповец, Орешкевич, Сибилев (Горбунов, 77'),Садовский

Состав "Динамо-Брест": Наумович, Прокопчук (Вечорко, 46'), Горох, Керолиди, Лебедев, Милошевский, Лотыш (Сугак, 81'), Дубров, Шестюк (Семенов, 63'), Шевченко, Садовский

Запасные: Медведев, Ковальчук, Чернявский, Грицук

Голы: Антилевский (1:0, 40'), Антилевский (2:0, 43'), Садовский (3:0, 53'), Садовский (4:0, 56'),

Предупреждения: Пилиповец (23'), Антилевский (25'), Никифоренко (31'), Прокопчук (34'), Шестюк (58'), Дубров (62'), Машагин (70'), Керолиди (90')

Удаления: Милошевский (61')

Напомним, уже завтра:

"Рух" Брест - "Динамо-Брест"
Высшая лига, 11 тур
31 мая (воскресенье)
20:00 – Начало матча
Брест, ОСК "Брестский"

В рамках 11-го тура Чемпионата дублирующих составов "Динамо-Брест" крупно уступил "Руху"

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В рамках 11-го тура Чемпионата дублирующих составов "Динамо-Брест" крупно уступил "Руху" со счётом 4-0 Состав "Руха": Кравец, Алехнович (Козлович, 70'), Никифоренко...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солигорске опрокинулся BMW X5, водитель погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика