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Реконструкцию событий первых дней войны провели на Линии Сталина
Источник материала: ОНТ
Мощные взрывы и клубы дыма над Линией Сталина. Реконструкция событий первых дней войны стала частью программы мероприятий ко Дню пограничника, который отмечали накануне.
Участники реконструкции восстанавливали события на западной границе Советского Союза в июне 1941 года. Именно пограничные заставы приняли на себя первые удары противника. Яркая военно-историческая программа никого не оставила равнодушным.
Ощутить на себе атмосферу военного времени могли и гости комплекса. Для них были открыты интерактивные зоны, где каждый мог сразиться в стрельбе из боевого оружия и даже сдать нормативы физической подготовки.
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Мощные взрывы и клубы дыма над Линией Сталина. Реконструкция событий первых дней войны стала частью программы мероприятий ко Дню пограничника, который отмечали...
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