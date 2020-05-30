Реконструкцию событий первых дней войны провели на Линии Сталина

Источник материала: ОНТ

Мощные взрывы и клубы дыма над Линией Сталина. Реконструкция событий первых дней войны стала частью программы мероприятий ко Дню пограничника, который отмечали накануне.

Участники реконструкции восстанавливали события на западной границе Советского Союза в июне 1941 года. Именно пограничные заставы приняли на себя первые удары противника. Яркая военно-историческая программа никого не оставила равнодушным.

Ощутить на себе атмосферу военного времени могли и гости комплекса. Для них были открыты интерактивные зоны, где каждый мог сразиться в стрельбе из боевого оружия и даже сдать нормативы физической подготовки.

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