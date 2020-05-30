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Чемпионат Беларуси, 11-й тур. «Славия» на последних минутах вырвала победу у «Белшины»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. 30 мая в расписании тура две игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бобруйске мозырская «Славия» буквально на последних минутах матча вырвала победу у местной «Белшины», 3:2. В эти минуты в столице проходит второй матч: сражаются минское «Динамо» и «Шахтер».
Напомним, на данный момент турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, за ним следуют Торпедо-Белаз и РЦОР БГУ.
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Новости Беларуси. Продолжается 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. 30 мая в расписании тура две игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11-й тур ЧБ по...
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