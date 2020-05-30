Каким будет начало лета? Погода на неделю с 1 по 7 июня. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

Последние майские дни были дождливыми и ветряными, но с первым летним днём самая теплая пора года вступит в свои права! Однако первая неделя июня в среднем окажется на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

Погода в первых числах июня будет облачной с прояснениями. Ветер умеренный северо-восточный. Ночью температура воздуха составит от 6 до 12 градусов тепла. Прохладно будет в понедельник днём — всего +14°C – +21°C. Но уже во вторник и среду потеплеет: до +23°C.

В четверг и пятницу будет облачно с прояснениями, временами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. В ночные и утренние часы сгустятся непродолжительные туманы, ухудшающие видимость до 500 метров. Температура воздуха ночью +4°C … +9°C, днём +18°C – +24°C.

В выходные ожидается облачная с небольшими прояснениями погода с дождями. В отдельных районах пройдут грозы. Ветер западной четверти, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5°C … +10°C, днём +17°C … +23°C.

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