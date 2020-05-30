ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Каким будет начало лета? Погода на неделю с 1 по 7 июня. Подробный прогноз

30.05.2020 19:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Каким будет начало лета? Погода на неделю с 1 по 7 июня. Подробный прогноз

Последние майские дни были дождливыми и ветряными, но с первым летним днём самая теплая пора года вступит в свои права!  Однако первая неделя июня в среднем окажется на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

Погода в первых числах июня будет облачной с прояснениями. Ветер умеренный северо-восточный. Ночью температура воздуха составит от 6 до 12 градусов тепла. Прохладно будет в понедельник днём — всего  +14°C  – +21°C. Но уже во вторник и среду потеплеет: до +23°C.

В четверг и пятницу будет облачно с прояснениями, временами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. В ночные и утренние часы сгустятся непродолжительные туманы, ухудшающие видимость до 500 метров. Температура воздуха ночью +4°C … +9°C, днём +18°C – +24°C.

В выходные ожидается облачная с небольшими прояснениями погода с дождями. В отдельных районах пройдут грозы. Ветер западной четверти, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5°C … +10°C, днём +17°C … +23°C.

Подробный прогноз от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»! 


Хотите узнать прогноз погоды на следующий день? «Рябов ответит» – так называется наш канал в Telegram. Присоединяйтесь! 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние майские дни были дождливыми и ветряными, но с первым летним днём самая теплая пора года вступит в свои права!  Однако первая неделя июня в среднем...
 
Новости дня
Новости разные
 
У самой молодой миллиардерши в мире отобрали титул
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика