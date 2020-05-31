Рецепт по совету итальянской свекрови, десерт без выпечки и котлеты из кальмара. Готовим с читателями

Источник материала: Tut.by

Редакция LADY попросила читателей поделиться рецептами, которые они освоили на самоизоляции. Сегодня в подборке: ризотто по рецепту итальянской свекрови, котлеты из кальмара и тортик без выпечки.

Ризотто со спаржей за 30 минут от белоруски, проживающей в Италии





Ингредиенты 160 г. риса карнароли, который растет на севере Италии и лучше других сохраняет форму во время медленного приготовления. Если такого нет, возьмите другой;

1 луковица;

40 г. сыра пармезан;

20 г. сливочного масла;

5−7 стеблей спаржи;

белое вино (по желанию);

соль.

— Повседневный обед практически любой итальянской семьи состоит, как правило, из пасты или ризотто, обязательно овощей, бокала вина, белого хлеба, фруктов и, конечно же, чашечки эспрессо. Хочу поделиться рецептом ризотто, которое готовит моя итальянская свекровь, проживающая в регионе Пьемонт. Этот рецепт ей передала ее мама, а теперь дошла очередь и до меня.

Как готовим?

1. Для приготовления овощного бульона понадобится лук, морковь и несколько стеблей сельдерея. Варим 20−30 минут. Для экономии времени бульон можно приготовить заранее. Даже минимум овощей делает бульон очень насыщенным и ароматным. По желанию можно добавить и другие овощи. Не ограничивайте фантазию. Все зависит от вкуса и ваших предпочтений.





2. Подготавливаем спаржу: для этого отрезаем твердую часть стебля, а затем тонко снимаем кожуру, начиная с середины стебля, и режем на небольшие кусочки.

Ризотто лучше готовить в кастрюле с толстым дном. Режим луковицу на мелкие кусочки и обжариваем в оливковом масле.





Добавляем к луковице рис и обжариваем все вместе в течение нескольких минут, постоянно хорошо перемешивая. Это позволит сохранить целостность зерна. На данном этапе (по желанию) можно добавить несколько ложек белого вина и продолжать перемешивать.





3. Добавляем бульон (около двух черпаков) так, чтобы он закрыл рис. Минут через пять добавляем и спаржу. Бульон должен быть горячим, практически кипящим. Будет удобней, если он находится рядом в отдельной небольшой кастрюльке на малом огне.





Рис должен все время кипеть. Варим на среднем огне, постоянно помешивая. Когда рис впитает в себя бульон, добавляем его снова (уже около одного черпака) так, чтобы рис снова был полностью покрыт. Вливаем бульон до тех пор, пока рис не будет готов. Обычно на упаковке указывают время варки риса, оно может варьироваться в зависимости от сорта и производителя: 15−25 минут. Но совет: готовность определять все-таки на вкус.

4. Постепенное добавление бульона и постоянное его помешивание — следующий секрет приготовления ризотто.

5. Когда рис будет готов, в нем должно остаться немного бульона, в противном случае после добавления пармезана ризотто будет «сухим».





Итак, наступает заключительный этап, являющийся третьим секретом его приготовления (как говорят итальянцы, mantecatura): отключаем огонь, сразу же добавляем в рис сливочное масло и тертый (на мелкую терку) сыр пармезан и все очень быстро перемешиваем в течение нескольких минут. Ризотто должно получиться кремообразным.





Рецепт прислала Катерина Пудду.

Муравейник без выпечки





Ингредиенты: 500 г. песочного печенья;

банка вареной сгущенки;

упаковка (180−200 г. сливочного масла);

мак, кокосовая стружка, любые орехи или семечки — по вкусу и желанию.

Как готовим?

1. Печенье измельчить в крошку. Можно руками, в блендере или положить печенье в пакет и раскатать скалкой.





2. Размягченное сливочное масло взбить с вареной сгущенкой. Взбивать миксером, пока масса не станет однородной и воздушной. Лайфхак: можно добавить пару ложек арахисовой пасты для вкуса.





3. Добавьте в крем орехи, кокосовую стружку, семечки (придают вкус халвы). У меня в этот раз мак.





4. Смешайте печенье с кремом, выложите на тарелку и слепите муравейник! Один большой или несколько поменьше.

5. Отправьте тортик на 2−3 часа в холодильник.





Рецепт прислала Алена Голубец

Котлеты из кальмаров





Ингредиенты: кальмары (филе) — 800 г;

лук репчатый — 2 средние головки;

крупа манная — 3−4 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

сухари панировочные — 4−5 ст. л. (для обвалки);

масло растительное — для жарки.

Как готовим?

1. Для котлет возьмите филе кальмара. Его нужно предварительно разморозить, помыть и зачистить от пленочек.

2. Одну луковицу измельчаем и обжариваем на растительном масле до золотистости.

3. Кальмар вместе со второй сырой луковицей пропускаем через мясорубку.





4. Добавляем в фарш обжаренный лук, манную крупу, солим-перчим по вкусу. При желании в фарш добавляем другие специи. Тщательно разминаем.





5. Даем фаршу немного постоять для разбухания манки (минут 10−15), затем мокрыми руками формируем котлеты желаемой величины и формы, обваливаем их в сухарях и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом (на среднем огне) по 1,5−2 минуты с каждой стороны, переворачивая котлеты по два раза в процессе жарки.





6. Подаем с овощным пюре или другим гарниром.

Рецепт прислала Виктория.

Приятного аппетита!

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