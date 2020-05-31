Трамп анонсировал появление у США «величайшего вооружения» в истории

Источник материала: ОНТ

Дональд Трамп заявил, что в скором времени у США появится «величайшее вооружение» в истории. Президент США сообщил об этом во Флориде после запуска корабля Crew Dragon на МКС. Трансляция велась в Twitter Белого дома, передает РИА Новости.

«Скоро мы высадимся на Марс, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории», — сказал Трамп.

По словам главы американского государства, он уже ознакомился с разработками, и «даже не может поверить в это», но в подробности вдаваться не стал.

30 мая ракета Falcon 9 успешно доставила на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На 31 мая запланирована стыковка судна с МКС.

До этого Трамп поздравил Илона Маска с успешным запуском SpaceX и назвал это событие «триумфальным возвращением к звездам».

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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