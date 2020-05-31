“Рейтинг Лукашенко стремительно падает”: в России провели выборы президента Беларуси

















“Эхо Москвы”. Об этом свидетельствует опрос, проведенный одним из крупнейших СМИ в России,





Напомним, что не так давно главный редактор Алексей Венедиктов российской радиостанции «Эхо Москвы» брал эксклюзивное интервью у Александра Лукашенко.





В свое время оно произвело небывалый фурор на постсовестком пространстве, но особенно в Беларуси и России.





Любой желающий может проголосовать и отследить рейтинг Лукашенко у россиян, многих белорусов он порадует, а некоторых, возможно, удивит.





На данный момент (10:00 по минскому времени) электоральные предпочтения слушателей радиостанции/читателей сайта «Эхо Москвы»:





да — 23%;

нет — 71%;

затрудняюсь ответить — 5%.