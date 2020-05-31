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“Рейтинг Лукашенко стремительно падает”: в России провели выборы президента Беларуси

31.05.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кажется рейтинги Лукашеко стремительно падают не только в Беларуси, но и в России.





Об этом свидетельствует опрос, проведенный одним из крупнейших СМИ в России, “Эхо Москвы”.   

Напомним, что не так давно главный редактор Алексей Венедиктов российской радиостанции «Эхо Москвы» брал эксклюзивное интервью у Александра Лукашенко.

В свое время оно произвело небывалый фурор на постсовестком пространстве, но особенно в Беларуси и России.

Любой желающий может проголосовать и отследить рейтинг Лукашенко у россиян, многих белорусов он порадует, а некоторых, возможно, удивит.

На данный момент (10:00 по минскому времени) электоральные предпочтения слушателей радиостанции/читателей сайта «Эхо Москвы»:

да — 23%;
нет — 71%;
затрудняюсь ответить — 5%.
 
 
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Кажется рейтинги Лукашеко стремительно падают не только в Беларуси, но и в России.
 
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