В Кобрине парни в гражданском забрали активиста Владимира Мороза

Источник материала: Виртуальный Брест

Воскресенье 31 мая 2020 года началось с информации о задержании (это не точно) Владимира Мороза - это активист, который выступает против завода АКБ.





фото - иллюстрация

Мужчину забрали из Кобрина, автомобиль дежурил у подъезда довольно долго, затем подошли парни в гражданской одежде и предложили проехать.