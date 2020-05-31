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В Кобрине парни в гражданском забрали активиста Владимира Мороза
31.05.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Воскресенье 31 мая 2020 года началось с информации о задержании (это не точно) Владимира Мороза - это активист, который выступает против завода АКБ.
фото - иллюстрация
Мужчину забрали из Кобрина, автомобиль дежурил у подъезда довольно долго, затем подошли парни в гражданской одежде и предложили проехать.
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Воскресенье 31 мая 2020 года началось с информации о задержании (это не точно) Владимира Мороза - это активист, который выступает против завода АКБ. фото -...
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