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К «Бобруйскагромашу» присоединили завод в Бресте

31.05.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» перешел пакет акций ОАО «Брестский электромеханический завод» в размере 84% уставного фонда предприятия.

Основной специализаций заводов, входящих в холдинг «Бобруйскагромаш», является производство сельхозтехники. Сейчас перед холдингом стоит задача расширения номенклатуры выпускаемой продукции, освоения новых рынков сбыта и обеспечения законченности технологического цикла производимой техники, уточнили на предприятии. С этой целью к холдингу и было присоединено еще одно предприятие.

Брестский электромеханический завод выпускает широкий ассортимент почвообрабатывающей техники и агрегатов для посева льна. Эти машины дополнят технологическую линейку сельхозтехники для уборки льна, которую выпускают на «Бобруйскагромаше».
 
 
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ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» перешел пакет акций ОАО «Брестский электромеханический завод» в размере 84% уставного фонда предприятия.
 
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