Пять граждан Беларуси признаны потерпевшими по делу о жутком пожаре в Одессе, где заживо сгорели девять человек









Напомним, ЧП случилось в ночь на 17 августа 2019 года. Пожар начался на втором этаже в прачечной и моментально распространился по гостинице, переоборудованной из трамвайного депо. Всего в «Токио Стар» было 270 номеров, большинство из них без окон. Пожарные эвакуировали 136 человек, из которых 10 были госпитализированы. Заживо сгорели 9 постояльцев, в числе которых 10-летняя девочка. В числе погибших оказалась одна иностранка — гражданка Австралии, остальные — граждане Украины.





Всего же среди постояльцев гостиницы было 29 иностранцев: 14 граждан Беларуси, двое граждан Турции, один гражданин Молдовы, один гражданин Польши, пять Франции, один ФРГ, двое граждан США, один гражданин Ирака, один гражданин Узбекистана и один гражданин Великобритании.





Основная версия пожара — короткое замыкание в электрощитовой. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины. Санкция статьи — от 3 до 8 лет лишения свободы.





Обвинение предъявлено двум совладельцам «Токио Стар» (один находится в розыске) и администратору, которая дежурила в тот день.





«Сильным новостям» из опубликованных в открытом доступе решений Киевского районного суда Одессы по этому делу, всего следствие признало потерпевшими 50 человек, из них 5 граждан Беларуси (4 женщины и 1 мужчина). Также среди иностранцев пострадавшими признаны четверо граждан Австралии (родственники погибшей женщины), двое граждан России, по одному гражданину Молдовы и Ирака. Других подробностей нет. Как стало известноиз опубликованных в открытом доступе решений Киевского районного суда Одессы по этому делу, всего следствие признало потерпевшими 50 человек, из них 5 граждан Беларуси (4 женщины и 1 мужчина). Также среди иностранцев пострадавшими признаны четверо граждан Австралии (родственники погибшей женщины), двое граждан России, по одному гражданину Молдовы и Ирака. Других подробностей нет.





В настоящее время продолжается стадия ознакомления обвиняемых и потерпевших с материалами досудебного расследования, которые насчитывают 133 тома. Без этой обязательной процедуры дело нельзя направить в суд. Однако с этим серьезная проблема. Большинство потерпевших, в том числе и граждане Беларуси, несмотря на приглашения, в Следственное управление по Одесской области для ознакомления с материалами дела не явились. По ходатайству прокуратуры суд определил предельный срок для ознакомления потерпевших с материалами уголовного производства — по 21 июня включительно. По истечении этой даты, как отмечено в решении суда, всех потерпевших будут считать гражданами, «реализовавшими свое право на доступ к материалам дела».





Также каждый потерпевший вправе заявить иск к обвиняемым о возмещении морального и мат иального вреда. Известно, что дочь погибшей в огне гражданки Австралии это сделала в ходе следствия. С виновников гибели ее матери она требует взыскать материальный ущерб в сумме 628 тыс. гривен ($23 тыс.) и в качестве морального вреда — $1 млн.





С цель обеспечения гражданского иска судом наложен арест на счета в банках и имущество обвиняемого совладельца «Токио Стар». В их числе его доли в четырех компаниях и четыре квартиры.