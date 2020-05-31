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Пять граждан Беларуси признаны потерпевшими по делу о жутком пожаре в Одессе, где заживо сгорели девять человек

31.05.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Украине завершилось следствие по уголовному делу о пожаре в одесском отеле «Токио Стар», где в момент трагедии находилось 14 граждан Беларуси. Однако начало судебного разбирательства затягивается.



Напомним, ЧП случилось в ночь на 17 августа 2019 года. Пожар начался на втором этаже в прачечной и моментально распространился по гостинице, переоборудованной из трамвайного депо. Всего в «Токио Стар» было 270 номеров, большинство из них без окон. Пожарные эвакуировали 136 человек, из которых 10 были госпитализированы. Заживо сгорели 9 постояльцев, в числе которых 10-летняя девочка. В числе погибших оказалась одна иностранка — гражданка Австралии, остальные — граждане Украины.

Всего же среди постояльцев гостиницы было 29 иностранцев: 14 граждан Беларуси, двое граждан Турции, один гражданин Молдовы, один гражданин Польши, пять Франции, один ФРГ, двое граждан США, один гражданин Ирака, один гражданин Узбекистана и один гражданин Великобритании.

Основная версия пожара — короткое замыкание в электрощитовой. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины. Санкция статьи — от 3 до 8 лет лишения свободы.

Обвинение предъявлено двум совладельцам «Токио Стар» (один находится в розыске) и администратору, которая дежурила в тот день.

Как стало известно «Сильным новостям» из опубликованных в открытом доступе решений Киевского районного суда Одессы по этому делу, всего следствие признало потерпевшими 50 человек, из них 5 граждан Беларуси (4 женщины и 1 мужчина). Также среди иностранцев пострадавшими признаны четверо граждан Австралии (родственники погибшей женщины), двое граждан России, по одному гражданину Молдовы и Ирака. Других подробностей нет.

В настоящее время продолжается стадия ознакомления обвиняемых и потерпевших с материалами досудебного расследования, которые насчитывают 133 тома. Без этой обязательной процедуры дело нельзя направить в суд. Однако с этим серьезная проблема. Большинство потерпевших, в том числе и граждане Беларуси, несмотря на приглашения, в Следственное управление по Одесской области для ознакомления с материалами дела не явились. По ходатайству прокуратуры суд определил предельный срок для ознакомления потерпевших с материалами уголовного производства — по 21 июня включительно. По истечении этой даты, как отмечено в решении суда, всех потерпевших будут считать гражданами, «реализовавшими свое право на доступ к материалам дела».

Также каждый потерпевший вправе заявить иск к обвиняемым о возмещении морального и мат иального вреда. Известно, что дочь погибшей в огне гражданки Австралии это сделала в ходе следствия. С виновников гибели ее матери она требует взыскать материальный ущерб в сумме 628 тыс. гривен ($23 тыс.) и в качестве морального вреда — $1 млн.

С цель обеспечения гражданского иска судом наложен арест на счета в банках и имущество обвиняемого совладельца «Токио Стар». В их числе его доли в четырех компаниях и четыре квартиры.
 
 
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В Украине завершилось следствие по уголовному делу о пожаре в одесском отеле «Токио Стар», где в момент трагедии находилось 14 граждан Беларуси. Однако начало...
 
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