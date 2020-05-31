ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Протесты в США из-за убийства полицейским афроамериканца продолжаются пятый день. Последние новости

31.05.2020 11:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Протесты в США из-за убийства полицейским афроамериканца продолжаются пятый день. Последние новости

Волна протестов накрыла Соединенные Штаты из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Сводку последних событий опубликовал Telegram Russia Today.

За весь период задержано более 1,3 тыс. человек, не менее 13 сотрудников полиции ранены, один сотрудник правоохранительных органов погиб. Власти 25 крупных американских городов ввели комендантский час из-за протестов.

Полиция Лос-Анджелеса применила резиновые пули для разгона протестующих — люди кидали в правоохранителей различные предметы. Мэр города привлёк Нацгвардию к контролю над ситуацией.

В Нью-Йорке протесты перерастают в беспорядки, меры безопасности усилены по всему городу. В городе перекрывают все подъезды к полицейским участкам, задержаны более 200 участников акций. В Вашингтоне полицейские стреляют в протестующих шариками со слезоточивым веществом, в акции принимают участие сотни человек. В Индианаполисе один человек погиб в ходе протестов, ещё трое, по данным полиции, пострадали.

Губернатор Джорджии направил в Атланту 1,5 тыс. бойцов Нацгвардии в связи с протестами. Секретная служба США сообщила о задержании шести протестующих у Белого дома, некоторые из них бросали в сторону правоохранителей кирпичи, камни, бутылки и петарды.

Также стало известно, что Джордж Флойд и обвинённый в его убийстве полицейский работали в одном клубе: один из них обеспечивал безопасность внутри заведения, в то время как другой подрабатывал охранником на входе.

Фото: Reuters, © Shannon Stapleton

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волна протестов накрыла Соединенные Штаты из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Сводку последних событий...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Тихановской сообщили о задержании еще трех членов инициативной группы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика