Протесты в США из-за убийства полицейским афроамериканца продолжаются пятый день. Последние новости

Источник материала: ОНТ

Волна протестов накрыла Соединенные Штаты из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Сводку последних событий опубликовал Telegram Russia Today.

За весь период задержано более 1,3 тыс. человек, не менее 13 сотрудников полиции ранены, один сотрудник правоохранительных органов погиб. Власти 25 крупных американских городов ввели комендантский час из-за протестов.

Полиция Лос-Анджелеса применила резиновые пули для разгона протестующих — люди кидали в правоохранителей различные предметы. Мэр города привлёк Нацгвардию к контролю над ситуацией.

В Нью-Йорке протесты перерастают в беспорядки, меры безопасности усилены по всему городу. В городе перекрывают все подъезды к полицейским участкам, задержаны более 200 участников акций. В Вашингтоне полицейские стреляют в протестующих шариками со слезоточивым веществом, в акции принимают участие сотни человек. В Индианаполисе один человек погиб в ходе протестов, ещё трое, по данным полиции, пострадали.

Губернатор Джорджии направил в Атланту 1,5 тыс. бойцов Нацгвардии в связи с протестами. Секретная служба США сообщила о задержании шести протестующих у Белого дома, некоторые из них бросали в сторону правоохранителей кирпичи, камни, бутылки и петарды.

Также стало известно, что Джордж Флойд и обвинённый в его убийстве полицейский работали в одном клубе: один из них обеспечивал безопасность внутри заведения, в то время как другой подрабатывал охранником на входе.

Фото: Reuters, © Shannon Stapleton

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