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Путина могут свергнуть 5-6 лиц из его близкого окружения - российский политолог

31.05.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Говоря о реальном рейтинге Путина в России, он отметил, что доверять можно только результатам закрытых опросов ФСБ.


Владимир Путин / REUTERS 

Отстранить от должности президента Российской Федерации Владимира Путина могут 5-6 человек из числа его ближайшего окружения. Они до сих пор не сделали этого, поскольку находятся в состоянии "когнитивного диссонанса". Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

Говоря о реальном рейтинге Путина в России, он отметил, что доверять можно только результатам закрытых опросов ФСБ. Ссылаясь на данные российского политолога Валерия Соловья, Пионтковский сообщил, что последний закрытый опрос показал уровень поддержки Путина 17%. 

"Это якобы ноль, потому что в России 17% всегда будут голосовать за любую власть", – отметил он. 

Вместе с тем политик убежден, что 83% россиян, которые не поддерживают Путина, не пойдут на радикальные шаги по смене власти из-за отсутствия политической структуры. 

"В авторитарных режимах действия может совершать только близкое окружение диктатора", – сказал Пионтковский. 


"Давайте рассмотрим психологию этих 5-6 человек, которые могут свергнуть Путина. У них уже нет никаких иллюзий по этому поводу. Они понимают, что эта телевизионная пустышка (Владимир Путин, – Ред.) перестает работать. Почему же тогда они его не меняют? А потому что смена этой прокладки представляет серьезную опасность для них", – пояснил он. 

По мнению оппозиционера, властной верхушке придется публично признать, что Путин не является "отцом" народа, что неизбежно приведет к дискредитации и самой верхушки.

"У них баланс страха: и оставаться с Путиным страшно, потому что все обрушивается, он их уже не защищает от недовольства людей, и снимать его страшно, потому что это означает сразу вычеркнуть весь этот 20-летний период, дискредитировать его и тем самым дискредитировать себя. Они находятся в таком серьезном когнитивном диссонансе", – пояснил Пионтковский.
 
 
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Говоря о реальном рейтинге Путина в России, он отметил, что доверять можно только результатам закрытых опросов ФСБ.
 
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