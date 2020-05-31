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Известного арбитра ФИФА задержали в доме с наркотиками, оружием и проститутками

31.05.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о том, планируется ли в этом году проводить полумарафон в Минске.

– Минский полумарафон – это уже бренд Беларуси. Вы готовитесь к этим соревнованиям или измените сроки?

– Пока мы сроки не меняем. Соревнования запланированы на 13 сентября. Это день рождение города Минска. Пока все по плану.

На сегодня регистрация идет живо. Не так, конечно, как в прошлом году. Но пандемия не мешает регистрироваться людям из США, из Гонконга, из Франции, из Германии. Даже понимая ситуацию, люди все равно из-за рубежа регистрируются на нашем сайте. Не говоря уже о белорусах и россиянах, которые традиционно любят наше мероприятие и регистрация идет активно, – сказал Девятовский.
 
Теги: Минск
 
 
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