Цепкало: на Площадь звать не буду. Но если она появится - пойду

Площадь





"Я на Площадь призывать не буду. Но если она появится - я туда пойду".





Провокации





На вопрос «Что вы будете делать, если к вам на пикете прицепится какая-нибудь алкоголичка, будет хватать вас за руки?" Цепкало ответил, указывая на своих "телохранителей": "Я надеюсь, что они не позволят это сделать".





"Все может быть. Мы идем в политическую кампанию. Гегель говорил, что нельзя сорвать розу с креста, не приняв крест. Нельзя идти к чему-то, не опасаясь каких-то последствий".





Тихановский





"Мы с женой подписались за Светлану Тихановскую. Мы исходим из того, что в нашей стране должно быть разнообразие, чтобы люди могли возможность выбирать. Мы считаем, что чем больше людей попадет в список для голосования - тем лучше.





Наше общество будет иметь возможность выбора. Как некогда Конфуций сказал, что да будет 100 цветов. А не как у нас — пятьдесят оттенков серого. Пусть будет много учений, соперничающих для того, чтобы была политическая жизнь. Мы также сделали этот шаг, чтобы не делить белорусов на красных, белых, зеленых или голубых, правых, левых, а чтобы были единым народом, чтобы у нас были разные точки зрения и это не было поводом, чтобы этих относить к категории избранных, а тех — к "отморозкам", как называют".





Подписи





"Мы собрали около 30 тысяч подписей и можем 120-130 тысяч собрать. Мы идем в эту кампанию, чтобы создать разнообразие и дать белорусам возможность выбора".





Подсчет голосов





«У нас есть некоторые заготовки, которые позволят в этом году считать, что выборы пройдут более-менее справедливо. Но давайте мы пройдем определенный этап, зарегистрируемся, и если мы будем подходить к процедуре выборов — тогда мы предлагаем некоторые варианты, которые позволят сделать систему выборов прозрачной. Лукашенко сказал, что "если народ выступит против меня — я уйду". Значит, он не боится, он должен сделать прозрачное голосование. Хорошо отношусь к идее цветных бюллетеней за разных кандидатов. ЦИК скорее всего скажет, что это дорого. Мы можем бросить клич, чтобы белорусы могли профинансировать такую инновацию".





Пробуждение комиссий





"Давайте будем считать и попробуем — что проснется гражданский долг и у членов избирательной комиссии. Давайте будем считать, что учителя и завучи тоже хотят изменений, и в какой-то момент у них гражданский долг пробудиться, и они ск ут: "Что я боюсь, работу потерять?"- Где вы найдете учителей, которые за жалкие деньги будут учить детей? Они (члены комиссий — РС) сознательные граждане, как и мы. Давайте мы поверим в себя, поверим в то, что у нас пробудилось гражданское общество".





Лукашенко и компромат





"Надо это у него спросить - какой на меня может быть компромат. Это ерунда. Ну разве может обманывать человек, которому Илон Маск подарил «Теслу»? Только он вчера сказал о каком-то компромате, тут же появился, вчера достали какого-то непонятного турка, на котором клейма ставить негде. И какие-то там его слова против моих документов, актов о выполненных работах, против решения Государственной комиссии и суда. Какой-то неизвестный человек взял и что—то наговорил-вот и весь компромат. Поэтому я говорю - это «Tesla».





Белорусский язык





«Когда я был студентом, я изучал калмыков, как не странно, живущих в США. Я удивился, для меня было откровение: калмыки, живущие в США, лучше знают калмыцкий язык, чем калмыки, живущие в Калмыкии. И это не феномен.

Те, которые живут в США - они богаты, удовлетворили свои потребности, и их начинает интересовать язык, история Калмыкии. А калмыки, живущие в Калмыкии — они думают, что поесть, им не до изучения языка. Я считаю, что наше материальное состояние определяет наше сознание. Я хочу, чтобы у нас был средний класс - когда у 60% населения есть имущество и деньги. Что если меня выгонят с работы - то я могу жить с того что есть, с акций, процентов, накоплений, и стою твердо на ногах. И когда я вижу несправедливость - я говорю об этом, и меня невозможно запугать, потому что у меня есть средства.





Франклин говорил, что пустой мех ровно стоять не может. Я хочу, чтобы все из нас были полными мехами, и тогда мы будем прямо стоять. Культура - когда белорусские художники рисуют и продают картины, 60% населения приобретает их, и поддерживает культуру, а не банкир купил две картины Шагала. И будем тогда изучать белорусский язык и разговаривать на нем».