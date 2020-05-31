Вечные ценности: произведения белорусских авторов оценивают в сотни тысяч фунтов стерлингов на торгах Sotheby’s

Источник материала: ОНТ

Старейший аукционный дом в мире определяет «русских» не по крови. Для Sotheby’s – это историческое пространство дореволюционной России и СССР. Сегодня, чтобы расставить точки над «і», уточняйте место, где на свет появился автор «Дворецкого». Уроженец Полоцка Савелий Сорин – среди хедлайнеров сезона. Эстимейт портрета 50 тысяч фунтов или почти 150 тысяч рублей.

Ирина Степанова, генеральный директор аукционного дома Sotheby’s Россия и СНГ: «Действительно, в этот раз Русские торги Sotheby’s представлены большим количеством замечательных, выдающихся художников, выходцев из Беларуси: Дмитрий Стеллецкий, Станислав Жуковский, Григорий Глюкман. Работы мы нашли в европейских и американских собраниях. Провенанс очень хороший».

Из коллекции семьи Сорина на Sotheby’s также представлены «недешёвые» пейзажи Петра Кончаловского. «Хозяева» лотов обычно «в тени». У каждого свой мотив. С начала года самый «кассовый» художник из Беларуси – Иван Хруцкий. Его «Натюрморт с фруктами и сотами» на онлайн-торгах британского MacDougall’s оценили в 200 тысяч фунтов или 600 тысяч рублей.

Екатерина Макдугалл, директор аукционного дома MacDougall’s: «Чтобы работу не пощупать, не погладить, не посмотреть задник, не просветить – это первый опыт практически у всех аукционных домов. Спрос не снизился, а повысился. Деньги печатаются сейчас везде, и как защита от инфляции произведения искусства остаются инвестицией».

Наши земляки «двигают» не только мировой арт-рынок. К слову, на планете 2020 год решением ЮНЕСКО – с «автографом» Фердинанд Рущиц, 150 лет со дня рождения в фольварке Богданов возле Воложина. Полотен символиста в продаже нет. Теперь в Минске предлагают редкие пейзажи XIX века известных братьев Альхимовичей – Казимира и Гиацинта. Торг здесь всегда уместен.

Александр Иванов, директор галереи искусств «Предместье»: «В основном у нас собирают сейчас, что «на слуху». Это «Парижская школа». К сожалению, мы немножко инертны, мы не хотим бежать впереди тех же россиян. Это удивительно, но в нашей стране люди готовы уже за значимые вещи переплачивать. Не просто взять картину 50 х 60 см».

Один из факторов, который сегодня влияет на величину спроса и предложения везде, – музейные выставки-блокбастеры. Устроила Третьяковская галерея в Москве ретроспективу Ильи Репина «передвижник», чья дача была под Витебском, снова в тренде. Эксперты отмечают, что порой нувориши-коллекционеры платят уже за «фамилию», а не за качество произведений искусства.

Для западного ценителя живопись Восточной Европы – это уже не только Айвазовский и Шишкин (с одной стороны) и Шагал с Малевичем (с другой). К тому же доставать покупателю «ещё одного» Серова или «ещё одного» Сутина становится с каждым годом всё сложнее. Значит, пора открывать новые старые имена.

Открытие онлайн-торгов Sotheby’s – Яков Хаимов. Официальная биография – родился в 1914 году в белорусском селе Почиб, ученик небезызвестного Игоря Грабаря. «Советский импрессионист» пока в «низком» ценовом сегменте – до 6 тысяч фунтов или около 18 тысяч рублей. С ученического «Натюрморта» Хруцкого начинается первый из семи томов новой истории национального искусства.

Александр Зинкевич, искусствовед: «Мы очень «щедрая» нация, которая без борьбы отдала эти имена. Только сейчас, мы начинаем формировать привязки к тому, что и Беларусь к этому имеет определённое отношение, деликатно, со всей благодарностью к тому культурному пространству, которое приняло потом и развило до такого уровня».

На онлайн-торгах Sotheby’s среди «наших» самая высокая ставка на работу витебского Григория Глюкмана. Эстимейт 70 тысяч фунтов (почти 210 тысяч рублей). В Лондоне проходит предаукционная выставка. Правда, впервые увидеть «реальность» можно лишь по предварительной записи. Учтите, для иностранцев, прилетающих в Соединённое Королевство, жёсткий двухнедельный карантин.

Ирина Степанова, генеральный директор аукционного дома Sotheby’s Россия и СНГ: «Цены, конечно, на онлайн-аукционах пока ниже цен на «живых» аукционах. Хотя в этих же торгах у нас есть работа, допустим, Айвазовского за миллион двести тысяч фунтов, и за 200, 300 тысяч. Вся индустрия перестраивается. Очень много приходит новых покупателей – 50%. Онлайн-платформа оказалась для них привлекательной».

Однако не все владельцы, особенно топ-лотов, оказались готовы к такому формату, без очных ставок. Отложили продажи до лучших времён. Сегодня о переносе «русских» торгов в виртуальное пространство заявили в Christie’s. Полный список работ аукционный дом представит ближе к июлю. Точно будут наши «имена», как в каталогах MacDougall’s и Sotheby’s. Искать по месту рождения.

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