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Вечные ценности: произведения белорусских авторов оценивают в сотни тысяч фунтов стерлингов на торгах Sotheby’s
Источник материала: ОНТ
Старейший аукционный дом в мире определяет «русских» не по крови. Для Sotheby’s – это историческое пространство дореволюционной России и СССР. Сегодня, чтобы расставить точки над «і», уточняйте место, где на свет появился автор «Дворецкого». Уроженец Полоцка Савелий Сорин – среди хедлайнеров сезона. Эстимейт портрета 50 тысяч фунтов или почти 150 тысяч рублей.
Из коллекции семьи Сорина на Sotheby’s также представлены «недешёвые» пейзажи Петра Кончаловского. «Хозяева» лотов обычно «в тени». У каждого свой мотив. С начала года самый «кассовый» художник из Беларуси – Иван Хруцкий. Его «Натюрморт с фруктами и сотами» на онлайн-торгах британского MacDougall’s оценили в 200 тысяч фунтов или 600 тысяч рублей.
Наши земляки «двигают» не только мировой арт-рынок. К слову, на планете 2020 год решением ЮНЕСКО – с «автографом» Фердинанд Рущиц, 150 лет со дня рождения в фольварке Богданов возле Воложина. Полотен символиста в продаже нет. Теперь в Минске предлагают редкие пейзажи XIX века известных братьев Альхимовичей – Казимира и Гиацинта. Торг здесь всегда уместен.
Один из факторов, который сегодня влияет на величину спроса и предложения везде, – музейные выставки-блокбастеры. Устроила Третьяковская галерея в Москве ретроспективу Ильи Репина «передвижник», чья дача была под Витебском, снова в тренде. Эксперты отмечают, что порой нувориши-коллекционеры платят уже за «фамилию», а не за качество произведений искусства.
Для западного ценителя живопись Восточной Европы – это уже не только Айвазовский и Шишкин (с одной стороны) и Шагал с Малевичем (с другой). К тому же доставать покупателю «ещё одного» Серова или «ещё одного» Сутина становится с каждым годом всё сложнее. Значит, пора открывать новые старые имена.
Открытие онлайн-торгов Sotheby’s – Яков Хаимов. Официальная биография – родился в 1914 году в белорусском селе Почиб, ученик небезызвестного Игоря Грабаря. «Советский импрессионист» пока в «низком» ценовом сегменте – до 6 тысяч фунтов или около 18 тысяч рублей. С ученического «Натюрморта» Хруцкого начинается первый из семи томов новой истории национального искусства.
На онлайн-торгах Sotheby’s среди «наших» самая высокая ставка на работу витебского Григория Глюкмана. Эстимейт 70 тысяч фунтов (почти 210 тысяч рублей). В Лондоне проходит предаукционная выставка. Правда, впервые увидеть «реальность» можно лишь по предварительной записи. Учтите, для иностранцев, прилетающих в Соединённое Королевство, жёсткий двухнедельный карантин.
Однако не все владельцы, особенно топ-лотов, оказались готовы к такому формату, без очных ставок. Отложили продажи до лучших времён. Сегодня о переносе «русских» торгов в виртуальное пространство заявили в Christie’s. Полный список работ аукционный дом представит ближе к июлю. Точно будут наши «имена», как в каталогах MacDougall’s и Sotheby’s. Искать по месту рождения.
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Вечные ценности: произведения белорусских авторов оценивают в сотни тысяч фунтов стерлингов на торгах Sotheby’s
Старейший аукционный дом в мире определяет «русских» не по крови. Для Sotheby’s – это историческое пространство дореволюционной России и СССР. Сегодня, чтобы...
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