«Отношусь абсолютно нейтрально, терпимо». Бабарико об однополых браках

Источник материала: Tut.by

Право людей на свое поведение и свой выбор в жизни — неотъемлемо. То же касается и однополых браков. Так свое отношение к ним высказал Виктор Бабарико в интервью Анастасии Баренцевой .



Фото: Reuters

— Я к этому [однополым бракам] отношусь нейтрально. Если эти действия не вызывают, ну, не знаю, насилия по отношению ко мне. Если бы меня заставляли заключать однополый брак, я бы с этим не согласился. Поэтому еще раз говорю: я отношусь абсолютно нейтрально, терпимо.

На вопрос, смогут ли однополые пары в будущем официально вступать в брак в Беларуси, Виктор Бабарико ответить не смог.

— Я не знаю. Это, наверное, тот вопрос, про который я не знаю, как большая часть белорусов к этому относится. Я думаю, что у каждого есть право выбирать свой путь жизни. Насколько следует его в Беларуси узаконивать, я сейчас сказать не готов, — сказал претендент в президенты.