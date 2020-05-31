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Хачериди, отбывший пятиматчевую дисквалификацию, чуть не влип в новую историю
Источник материала: Tut.by
Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди,
В матче против «Руха» украинский легионер чуть не устроил драку. Евгений резво побежал к сопернику заступаться за коллегу, взяв игрока «Руха» за лицо. Судья проявил выдержку и не стал наказывать игрока.
Вот этот момент на видео.
Напомним, что Хачериди
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Евгений Хачериди снова не справился со своим вспыльчивым характером.
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