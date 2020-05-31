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Хачериди, отбывший пятиматчевую дисквалификацию, чуть не влип в новую историю

01.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди, отбывший пятиматчевую дисквалификацию, и сыгравший сегодня в первом брестском дерби, снова не справился со своим вспыльчивым характером.

В матче против «Руха» украинский легионер чуть не устроил драку. Евгений резво побежал к сопернику заступаться за коллегу, взяв игрока «Руха» за лицо. Судья проявил выдержку и не стал наказывать игрока.

Вот этот момент на видео.

Напомним, что Хачериди дисквалифицировали после матча пятого тура в Витебске.

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Теги: Витебск
 
 
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Евгений Хачериди снова не справился со своим вспыльчивым характером.
 
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