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Белорусский рубль стал лидером по падению к доллару на постсоветском пространстве за последние 5 месяцев

01.06.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 14,57% (с 2,1036 до 2,41) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе-мае 2020 года. Это первый показатель на территории бывшего СССР. Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2019 года и 31 мая 2020 года, по итогам января курс американской валюты увеличился на 1,62% (седьмое место), января-февраля — на 6,44% (второе), первого квартала — на 23,71% (второе), января-апреля — на 15,81% (второе).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Помимо Беларуси в лидерах по росту курса доллара за пять месяцев текущего года оказались: Россия — на 14,29% (с 61,9057 до 70,7520 рубля), Украина — на 13,59% (с 23,6862 до 26,9059 гривны), Грузия — на 10,75% (с 2,8677 до 3,1761 лари), Казахстан — на 7,96% (с 381,18 до 411,54 тенге).

Далее следуют: Узбекистан — 6,64% (с 9.507,56 до 10.139,30 сума), Таджикистан — 6,00% (с 9,6872 до 10,2685 сомони), Кыргызстан — 5,92% (с 69,6439 до 73,7678 сома), Молдова — 2,43% (с 17,2093 до 17,6277 лея), Армения — 0,878% (с 479,70 до 483,91 драма), Латвия, Литва и Эстония — 0,876% (с 0,8902 до 0,8980 евро).

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно).

За май доллар в Беларуси подешевел на 1,07% — восьмой показатель после Кыргызстана (6,56%), Казахстана (4,16%), России (3,99%), Латвии, Литвы, Эстонии (по 2,34%) и Молдовы (1,51%). В Грузии курс американской валюты снизился на 0,85%, в Украине — на 0,24%, в Азербайджане и Туркменистане — не изменился, в Узбекистане — вырос на 0,09%, в Таджикистане — на 0,25%, в Армении — на 0,97%.

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс в январе-мае не изменился (16,1 рубля).

За первые пять месяцев 2019 года официальный курс доллара в Беларуси снизился на 2,99% (второе место на территории бывшего СССР), по итогам года — на 2,60% (третье). В 2018 году Беларусь заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008-м — девятое (на 2,33%).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На 14,57% (с 2,1036 до 2,41) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе-мае 2020 года. Это первый показатель на территории бывшего СССР.
 
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