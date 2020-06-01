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Упс! По дорогам Беларуси остановили 335 бесправников и 137 пьяных за рулем
Источник материала: Партизан
За прошедшие выходные (30-31 мая) в Беларуси сотрудники ГАИ зафиксировали 15 ДТП, в которых погибли 7 человек (из них 1 несовершеннолетний), травмы получили 13 человек (из них 3 несовершеннолетних).
Сводку предоставила в своем
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За прошедшие выходные (30-31 мая) в Беларуси сотрудники ГАИ зафиксировали 15 ДТП, в которых погибли 7 человек (из них 1 несовершеннолетний), травмы получили 13 человек (из...
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