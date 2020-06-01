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В Гродненской области нетрезвый бесправник за рулём Ford врезался в дерево
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 мая около 5:20 в Гродненской области нетрезвый бесправник врезался в дерево.
Как
В аварии погиб 17-летний юноша. 14-летняя пассажирка и 21-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.
На предыдущей неделе в Поставском районе погибли водитель и пассажир Opel.
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Новости Беларуси. 30 мая около 5:20 в Гродненской области нетрезвый бесправник врезался в дерево. Как сообщает МВД Беларуси, 24-летний водитель Ford двигался по дороге...
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