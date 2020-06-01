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В Гомеле у Прудковского рынка машина вылетела на тротуар, потом - на парковку и сбила пешехода

01.06.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В районе Прудковского рынка произошло ДТП. В результате столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар, сбил пешехода, а затем протаранил стоящие на парковке авто, сообщает ЧП Гомель.


Авария произошла 31-го мая, примерно в 21.30, на перекрестке улиц Огоренко и Каменщикова.

По словам очевидцев, девушка-пешеход сильно не пострадала. Причины столкновения выясняются.


 
Теги: Гомель
 
 
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В районе Прудковского рынка произошло ДТП. В результате столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар, сбил пешехода, а затем протаранил авто на парковке.
 
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