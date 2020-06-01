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Покупаем ножки для мебели: основные характеристики
01.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Выбирая ножки для мебели, трудно не растеряться среди комплектующих, представленных на рынке.
Эта категория отличается колоссальным разнообразием предложений, в которых мы и попробуем разобраться. Простые советы помогут вам без труда выбрать
Типы изделий: ножки, ролики, опоры
Опорами называют функциональные конструкции с возможностью регулировки высоты. На ножки возлагается еще и декоративная функция. Комплектующие могут иметь разную высоту. Стильные решения чаще встречаются среди ассортимента ножек.
Ролики — это изделия с колесиками, которые удобно использовать для передвижения мебели, в том числе и крупной. Изделия бывают пластиковыми (лучше, если из усиленного пластика) или металлическими. Опоры из металла делают чаще. Что же касается ножек, то есть решения также из древесины и даже более редких материалов: например, стекла.
При выборе комплектующих важно, чтобы их параметры отвечали характеристикам мебели.
Ключевые моменты при выборе ножек, опор и роликов
На качестве и долговечности мебельных ножек также отражается правильность их установки. Следите за тем, чтобы изделия были правильно закреплены и не шатались. Если опора стоит неплотно, нагрузка на отдельные ее части может значительно увеличиться — и произойдет поломка. Когда есть сомнения, имеет смысл обратиться к мастерам по сборке. Специалисты предусмотрят нюансы, учтут особенности пола, помещения, мебели и правильно произведут монтаж дополнительных элементов.
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Выбирая ножки для мебели, трудно не растеряться среди комплектующих, представленных на рынке. Эта категория отличается колоссальным разнообразием предложений, в...
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