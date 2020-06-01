Покупаем ножки для мебели: основные характеристики

Источник материала: Слуцк Город





Выбирая ножки для мебели, трудно не растеряться среди комплектующих, представленных на рынке.

Эта категория отличается колоссальным разнообразием предложений, в которых мы и попробуем разобраться. Простые советы помогут вам без труда выбрать ножки для мебели в viyar.by и не прогадать с моделью.

Типы изделий: ножки, ролики, опоры

Опорами называют функциональные конструкции с возможностью регулировки высоты. На ножки возлагается еще и декоративная функция. Комплектующие могут иметь разную высоту. Стильные решения чаще встречаются среди ассортимента ножек.

Ролики — это изделия с колесиками, которые удобно использовать для передвижения мебели, в том числе и крупной. Изделия бывают пластиковыми (лучше, если из усиленного пластика) или металлическими. Опоры из металла делают чаще. Что же касается ножек, то есть решения также из древесины и даже более редких материалов: например, стекла.

При выборе комплектующих важно, чтобы их параметры отвечали характеристикам мебели.





Ключевые моменты при выборе ножек, опор и роликов

Максимальный вес, который способно выдерживать изделие. Учитывайте и количество точек, на которые будет оказана нагрузка. Если ножка не рассчитана на вес конструкции, со временем она просто треснет и рассыплется, либо же произойдет сильный перекос мебели.

Наличие регулировки по высоте. Это актуально для крупных предметов мебели, когда есть проблемы с ровностью пола. Например, при установке шкафа или кухонного гарнитура перекос может быть критичным, поэтому регулируемые опоры нужны обязательно. Но если вы ставите небольшой столик, некоторые проблемы с полом не играют роли, поэтому достаточно стандартной фурнитуры.

Общее качество материалов, сборки. Даже если вы ищете фурнитуру подешевле и ориентируетесь на товары китайских производителей, магазин должен быть проверенным. В Беларуси это «ВиЯр» — площадка, осуществляющая продажу и доставку комплектующих, фурнитуры, материалов для производства мебели по Минску и в другие города. В каталоге компании есть как товары известных фирм, так и гарантированно качественная фабричная китайская продукция, которая впишется в любой интерьер.

На качестве и долговечности мебельных ножек также отражается правильность их установки. Следите за тем, чтобы изделия были правильно закреплены и не шатались. Если опора стоит неплотно, нагрузка на отдельные ее части может значительно увеличиться — и произойдет поломка. Когда есть сомнения, имеет смысл обратиться к мастерам по сборке. Специалисты предусмотрят нюансы, учтут особенности пола, помещения, мебели и правильно произведут монтаж дополнительных элементов.