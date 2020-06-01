ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Покупаем ножки для мебели: основные характеристики

01.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Покупаем ножки для мебели: основные характеристики

Выбирая ножки для мебели, трудно не растеряться среди комплектующих, представленных на рынке.

Эта категория отличается колоссальным разнообразием предложений, в которых мы и попробуем разобраться. Простые советы помогут вам без труда выбрать ножки для мебели в viyar.by и не прогадать с моделью.

Типы изделий: ножки, ролики, опоры

Опорами называют функциональные конструкции с возможностью регулировки высоты. На ножки возлагается еще и декоративная функция. Комплектующие могут иметь разную высоту. Стильные решения чаще встречаются среди ассортимента ножек.

Ролики — это изделия с колесиками, которые удобно использовать для передвижения мебели, в том числе и крупной. Изделия бывают пластиковыми (лучше, если из усиленного пластика) или металлическими. Опоры из металла делают чаще. Что же касается ножек, то есть решения также из древесины и даже более редких материалов: например, стекла.

При выборе комплектующих важно, чтобы их параметры отвечали характеристикам мебели.

Покупаем ножки для мебели: основные характеристики

Ключевые моменты при выборе ножек, опор и роликов

  • Максимальный вес, который способно выдерживать изделие. Учитывайте и количество точек, на которые будет оказана нагрузка. Если ножка не рассчитана на вес конструкции, со временем она просто треснет и рассыплется, либо же произойдет сильный перекос мебели.
  • Наличие регулировки по высоте. Это актуально для крупных предметов мебели, когда есть проблемы с ровностью пола. Например, при установке шкафа или кухонного гарнитура перекос может быть критичным, поэтому регулируемые опоры нужны обязательно. Но если вы ставите небольшой столик, некоторые проблемы с полом не играют роли, поэтому достаточно стандартной фурнитуры.
  • Общее качество материалов, сборки. Даже если вы ищете фурнитуру подешевле и ориентируетесь на товары китайских производителей, магазин должен быть проверенным. В Беларуси это «ВиЯр» — площадка, осуществляющая продажу и доставку комплектующих, фурнитуры, материалов для производства мебели по Минску и в другие города. В каталоге компании есть как товары известных фирм, так и гарантированно качественная фабричная китайская продукция, которая впишется в любой интерьер.

На качестве и долговечности мебельных ножек также отражается правильность их установки. Следите за тем, чтобы изделия были правильно закреплены и не шатались. Если опора стоит неплотно, нагрузка на отдельные ее части может значительно увеличиться — и произойдет поломка. Когда есть сомнения, имеет смысл обратиться к мастерам по сборке. Специалисты предусмотрят нюансы, учтут особенности пола, помещения, мебели и правильно произведут монтаж дополнительных элементов.

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выбирая ножки для мебели, трудно не растеряться среди комплектующих, представленных на рынке. Эта категория отличается колоссальным разнообразием предложений, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Безопасность детей — забота взрослых. Полезные советы от вороновских журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика