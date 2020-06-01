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В Ляховичском районе 20-летний водитель "Ауди" не уступил дорогу "Рено"
01.06.2020 10:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации ГАИ, 30 мая около 21:20 в Ляховичском районе 20-летний водитель "Ауди", двигаясь по автодороге "Кричев-Бобруйск-Ивацевичи", при повороте налево не уступил дорогу автомашине "Рено", двигавшейся во встречном направлении.
В результате столкновения 56-летний водитель "Рено", который не был пристегнут ремнем безопасности, с травмами госпитализирован.
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По предварительной информации ГАИ, 30 мая около 21:20 в Ляховичском районе 20-летний водитель "Ауди", двигаясь по автодороге "Кричев-Бобруйск-Ивацевичи", при повороте...
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