Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации ГАИ, 30 мая около 21:20 в Ляховичском районе 20-летний водитель "Ауди", двигаясь по автодороге "Кричев-Бобруйск-Ивацевичи", при повороте налево не уступил дорогу автомашине "Рено", двигавшейся во встречном направлении.





В результате столкновения 56-летний водитель "Рено", который не был пристегнут ремнем безопасности, с травмами госпитализирован.