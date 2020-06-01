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Новый резидент СЭЗ «Брест» планирует инвестировать 2 млн евро в проект по пошиву коллекционной одежды

01.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Администрацией свободной экономической зоны «Брест» зарегистрирован новый субъект хозяйствования – ООО «ЛЕДИ-ИКС», которое займется реализацией инвестиционного проекта по пошиву коллекционной одежды. Об этом сообщает пресс-служба СЭЗ.




Компания планирует разместить свои производственные мощности в г. Барановичи на неиспользуемых в настоящее время площадях Барановичского завода автоматических линий. С этой целью новый резидент приобретет здание площадью более 7 тыс кв метров и проведет его капитальный ремонт.

Как сообщается, ООО «ЛЕДИ-ИКС» намеревается инвестировать в проект около 2 млн евро. В соответствии с бизнес-планом производственный процесс будет запущен во втором квартале 2021 г. При выходе на проектную мощность в 2024 г на предприятии будут работать 260 человек.

СЭЗ «Брест» создана в 1996 г. В настоящее время в СЭЗ зарегистрировано 72 предприятия-резидента из 20 стран, на которых выпускается свыше 1 тыс наименований продукции.
 
Теги: Брест
 
 
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Администрацией свободной экономической зоны «Брест» зарегистрирован новый субъект хозяйствования – ООО «ЛЕДИ-ИКС», которое займется реализацией...
 
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