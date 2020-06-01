Xiaomi выпустит еще три недорогих смартфона. Цены - от 100 евро

Источник материала: Tut.by

Xiaomi уже выпустила «народные» Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro, но этими аппаратами линейка не ограничится. Gizchina со ссылкой на источник сообщает, что производитель покажет еще как минимум три гаджета. Продаваться они будут относительно недорого — от 100 евро.





Речь идет про три смартфона — Redmi 9A, Redmi 9C и Redmi 9. Все три аппарата — из начальной ценовой категории, так что ждать от них максимальной производительности не стоит. Впрочем, судя по опубликованным характеристикам, соотношение цены и качества неплохое.

Самая недорогая модель — Redmi 9A — обзаведется IPS-экраном на 6,53 дюйма с разрешением HD+, процессором MediaTek Helio G25, 3/32 ГБ памяти, а также аккумулятором на 5000 мАч. В активе также порты 3,5-мм и USB-C. Камера окажется двойной, на 13 Мп + 5 Мп.

«Средняя» модель — Redmi 9C — оснащается такими же процессором, батареей и экраном. Правда памяти побольше — уже 3/64 ГБ. А еще камера располагает тремя модулями (13 Мп + 2 Мп + 5 Мп). Старший Redmi 9 может похвастаться процессором MediaTek G70, экраном на 6,53 дюйма, но уже с Full HD+, аккумулятором на 5000 мАч, 4/64 ГБ памяти, а также камерой с модулями на 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Разумеется, есть 3,5-мм джек и USB-C.

Предполагаемые цены: Redmi 9A — от 100 евро, Redmi 9C — от 130 евро, Redmi 9 — от 160 евро. Точная дата анонса пока неизвестна.

Ниже — цены популярных у нас Xiaomi: