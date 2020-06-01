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С 1 июня Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

01.06.2020 11:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С 1 июня Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с этого дня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Решение автоматически повлек за собой рост нефтяных котировок на международных торговых площадках. 

Речь о сырье, которое вывозится за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. В предыдущий раз, в начале мая, ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты понижались. Это происходило на фоне обвала углеводородного рынка.

Фото: © EPA/Alejandro Ernesto 

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Беларусь с этого дня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Решение автоматически повлек за собой рост нефтяных котировок на международных...
 
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