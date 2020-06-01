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С 1 июня Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Источник материала: ОНТ
Беларусь с этого дня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Решение автоматически повлек за собой рост нефтяных котировок на международных торговых площадках.
Речь о сырье, которое вывозится за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. В предыдущий раз, в начале мая, ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты понижались. Это происходило на фоне обвала углеводородного рынка.
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Беларусь с этого дня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Решение автоматически повлек за собой рост нефтяных котировок на международных...
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