С 1 июня Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Источник материала: ОНТ

Беларусь с этого дня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Решение автоматически повлек за собой рост нефтяных котировок на международных торговых площадках.

Речь о сырье, которое вывозится за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. В предыдущий раз, в начале мая, ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты понижались. Это происходило на фоне обвала углеводородного рынка.

Фото: © EPA/Alejandro Ernesto

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