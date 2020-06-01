В Витебске всё-таки уничтожили остатки здания 18-го века, хотя обещали, что их сохранят

Источник материала: KYKY

В историческом центре Витебска копают траншею для теплотрассы – через остатки фундамента бывшей гостиницы Брози, тесно связанной с Марком Шагалом. Во время земельных работ обнаружили остатки здания, предположительно 18-го века. Местные власти пообещали , что их не тронут, а изучат и законсервируют. Но, как пишет TUT.by, археологический объект все-таки уничтожили.

31 мая на месте раскопок уже уложили новые трубы теплотрассы. При этом уничтожили откопанную ранее кирпичную стену неизвестного старинного строения: оно, судя по всему, относится к 18-у веку.

Напомним, 22 мая во время реконструкции участка тепловых сетей на улице Толстого в Витебске ковш экскаватора поднял на поверхность не только грунт и камни, но и открыл следы прошлого города. Благодаря этому удалось установить точное место, где находилась гостиница Брози, в которой жила семья жены Марка Шагала Беллы Розенфельд.

Когда открылись стены старых зданий, специалисты Института истории Национальной академии наук Беларуси сообщили местной власти о том, что работы следует срочно остановить – для изучения находок. Это сделали 23 мая. Однако процесс возобновился 28 мая.