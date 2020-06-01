«Энергетик-БГУ» и «Витебск» сыграли в ничью в 11 туре чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу – матчи 11-го тура. «Энергетик-БГУ» и «Витебск» выдали сверхрезультативную ничью 3:3.

Лидер первенства БАТЭ с трудом обыграл Ислочь – 1:0. Единственный мяч с пенальти провел в первом тайме Неманья Милич. Во второй половине результат не изменился.

В брестском противостоянии Динамо не имело проблем с Рухом – победа 4:1. Отметим, что чемпион страны уступал по ходу поединка после точного удара Абдулая Диалло. Но еще в первом тайме Сергей Кисляк сравнял счет. После перерыва Павел Савицкий дважды поразил ворота «Руха». Точку на 86-й минуте игры поставил Денис Лаптев. Завершится 11 тур сегодня. Минск на своем поле примет Слуцк. Эта встреча начнется в шесть часов вечера.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram