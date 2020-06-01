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Мужчина признан виновным в уничтожении плодородного слоя земли

01.06.2020 12:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура Ивановского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении К., которому инкриминировано уничтожение плодородного слоя земли, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.

Мужчина признан виновным в уничтожении плодородного слоя земли

Как установлено, К. - помощник главы одного из фермерских хозяйств района - в апреле 2019 года на участке лесосеки государственного лесохозяйственного учреждения при помощи работников КФХ, не осведомленных о противоправности его действий, самовольно и умышленно снял и уничтожил плодородный слой почвы.

Порча земель зафиксирована на площади в 2 тыс. квадратных метров, что повлекло причинение ущерба на 51 тыс. рублей.

Данный факт установила прокуратура Ивановского района в ходе проверки, материал которой позднее был направлен в местный РОВД для принятия процессуального решения.

Причиненный ущерб К. возместил в полном объеме.

Согласно представленным гособвинителем доказательствам суд Ивановского района признал К. виновным и на основании ч.2 ст.269 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 июля 2019 года «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» обвиняемый был освобожден от наказания частично сроком на 1 год.

Мужчина признан виновным в уничтожении плодородного слоя земли

Несмотря на добровольное возмещение ущерба К. не признал свою вину и обжаловал приговор.

При рассмотрении апелляционной жалобы прокурор согласился с ранее постановленным приговором, который судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила без изменений, а жалобу К. - без удовлетворения. При этом с учетом вступившего в силу Закона Республики Беларусь от 18 мая 2020 года «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» суд второй инстанции освободил К. от оставшейся части назначенного наказания.

Служба информации
прокуратуры Брестской области

 
 
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  Прокуратура Ивановского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении К., которому инкриминировано уничтожение...
 
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