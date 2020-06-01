Новый Android переносится на неопределенный срок. Все из-за протестов в США

Источник материала: Tut.by

3 июня в онлайн-формате Google планировала представить новую версию операционной системы Android. Но теперь показ сдвигается на неопределенный срок. Об этом заявила сама корпорация.



Фото: Reuters

На странице в Twitter появилось сообщение : «Мы очень хотим рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать. Мы переносим мероприятие, запланированное на 3 июня, и релиз бета-версии системы. Мы скоро вернемся с новыми подробности об Android 11». Хоть компания напрямую не назвала причину сдвига ивента, в The Verge уверены: все дело в прокатившихся по США протестах и беспорядках.

Напомним: 25 мая погиб Джордж Флойд. Стражи порядка подозревали его в использовании 20 фальшивых долларов. В интернет попало видео, на котором Флойд лежит на земле и говорит: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!» — и просит: «Не убивайте меня». Через некоторое время Флойд перестал двигаться, и его забрала скорая. В больницу его привезли уже мертвым. После смерти темнокожего мужчины в Миннесоте начались акции протеста и беспорядки, которые распространились по всей стране.