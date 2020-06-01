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Новый Android переносится на неопределенный срок. Все из-за протестов в США
Источник материала: Tut.by
3 июня в онлайн-формате Google планировала представить новую версию операционной системы Android. Но теперь показ сдвигается на неопределенный срок. Об этом заявила сама корпорация.
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Напомним: 25 мая погиб Джордж Флойд. Стражи порядка подозревали его в использовании 20 фальшивых долларов. В интернет попало видео, на котором Флойд лежит на земле и говорит: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!» — и просит: «Не убивайте меня». Через некоторое время Флойд перестал двигаться, и его забрала скорая. В больницу его привезли уже мертвым. После смерти темнокожего мужчины в Миннесоте начались акции протеста и беспорядки, которые распространились по всей стране.
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