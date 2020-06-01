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Вслед за Маркл: Кейт Миддлтон решила судиться с таблоидами
Источник материала: ОНТ
Кейт Миддлтон и принц Уильям подали в суд на издание Tatler из-за материла, который опубликовало издание о герцогине Кембриджской,
Напомним, Tatler сообщил, что у Миддлтон случился нервный срыв из-за чрезмерной нагрузки, связанной с королевскими обязанностями. Издание отмечало, что после ухода Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи Кейт Миддлтон и принцу Уильяму пришлось работать больше. После этого якобы у Миддлтон ухудшилось здоровье, она чувствует себя истощенной.
В ответ на эту публикацию Кенсингтонский дворец выпустил заявление, в котором говорилось, что издание исказило информацию и использовало ложные сведения.
Статью назвали «жестокой, сексистской и позорящей женщину», в ней критиковался вес Кейт, ее дети и семья.
Миддлтон и ее супруг потребовали от журнала удалить материал о герцогине.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям подали в суд на издание Tatler из-за материла, который опубликовало издание о герцогине Кембриджской, сообщает Daily Mail. Напомним, Tatler...
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