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Вслед за Маркл: Кейт Миддлтон решила судиться с таблоидами

01.06.2020 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вслед за Маркл: Кейт Миддлтон решила судиться с таблоидами

Кейт Миддлтон и принц Уильям подали в суд на издание Tatler из-за материла, который опубликовало издание о герцогине Кембриджской, сообщает Daily Mail.

Напомним, Tatler сообщил, что у Миддлтон случился нервный срыв из-за чрезмерной нагрузки, связанной с королевскими обязанностями. Издание отмечало, что после ухода Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи Кейт Миддлтон и принцу Уильяму пришлось работать больше. После этого якобы у Миддлтон ухудшилось здоровье, она чувствует себя истощенной.

В ответ на эту публикацию Кенсингтонский дворец выпустил заявление, в котором говорилось, что издание исказило информацию и использовало ложные сведения.

Статью назвали «жестокой, сексистской и позорящей женщину», в ней критиковался вес Кейт, ее дети и семья.

Миддлтон и ее супруг потребовали от журнала удалить материал о герцогине.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям подали в суд на издание Tatler из-за материла, который опубликовало издание о герцогине Кембриджской, сообщает Daily Mail. Напомним, Tatler...
 
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