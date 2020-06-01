ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Боруссия» победила «Унион» в Бундеслиге

01.06.2020 14:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Боруссия» победила «Унион» в Бундеслиге

А в чемпионате Германии по футболу проходят матчи 29-го тура. Мёнхенгладбахская «Боруссия» победила «Унион» со счётом 4:1. 

«Боруссия» из Дортмунда разгромила в гостях «Падерборн» 6:1. Удивительно, но первая половины встречи завершилась со счётом 0:0. Первый гол на 54-й минуте провел Торган Азар. Через несколько минут преимущество дортмундцев увеличил Джейдон Санчо. Затем хозяева сократили разрыв в счете, но дальше забивали только гости. Отметим, что в их составе лучшим стал Санчо, который оформил хет-трик. «Боруссия», набрав 60 очков, занимает второе место в Бундеслиге. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А в чемпионате Германии по футболу проходят матчи 29-го тура. Мёнхенгладбахская «Боруссия» победила «Унион» со счётом 4:1.  «Боруссия» из Дортмунда разгромила в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно на улице Горького с трала упал тяжелый армейский бульдозер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика