«Боруссия» победила «Унион» в Бундеслиге

Источник материала: ОНТ

А в чемпионате Германии по футболу проходят матчи 29-го тура. Мёнхенгладбахская «Боруссия» победила «Унион» со счётом 4:1.

«Боруссия» из Дортмунда разгромила в гостях «Падерборн» – 6:1. Удивительно, но первая половины встречи завершилась со счётом 0:0. Первый гол на 54-й минуте провел Торган Азар. Через несколько минут преимущество дортмундцев увеличил Джейдон Санчо. Затем хозяева сократили разрыв в счете, но дальше забивали только гости. Отметим, что в их составе лучшим стал Санчо, который оформил хет-трик. «Боруссия», набрав 60 очков, занимает второе место в Бундеслиге.

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