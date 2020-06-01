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«Боруссия» победила «Унион» в Бундеслиге
Источник материала: ОНТ
А в чемпионате Германии по футболу проходят матчи 29-го тура. Мёнхенгладбахская «Боруссия» победила «Унион» со счётом 4:1.
«Боруссия» из Дортмунда разгромила в гостях «Падерборн» – 6:1. Удивительно, но первая половины встречи завершилась со счётом 0:0. Первый гол на 54-й минуте провел Торган Азар. Через несколько минут преимущество дортмундцев увеличил Джейдон Санчо. Затем хозяева сократили разрыв в счете, но дальше забивали только гости. Отметим, что в их составе лучшим стал Санчо, который оформил хет-трик. «Боруссия», набрав 60 очков, занимает второе место в Бундеслиге.
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А в чемпионате Германии по футболу проходят матчи 29-го тура. Мёнхенгладбахская «Боруссия» победила «Унион» со счётом 4:1. «Боруссия» из Дортмунда разгромила в...
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