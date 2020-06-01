Николай Статкевич осужден на 15 суток

Максима Винярского и лидера “Маладога фронта” Дениса Урбановича, пишет spring96.org В суде Центрального района Минска началось рассмотрение административных дел задержанных накануне активиста ”Европейская Беларуси"го и лидера “Маладога фронта”пишет

Как сообщил активист Леонид Кулаков, их судят за нарушение статьи 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).





Блогер серый Кот сообщает в телеграмм - канале, что в суде над Винярским объявлен перерыв на 15 минут, поскольку Винярского из ИВС доставили в наручниках и он не смог ознакомиться с материалами дела.

Вскоре стало известно, что блогера попросили покинуть судебный зал до времени оглашения постановления по делу.





Суд Советского района Минска рассматривает дело еще одного задержанного 31 мая - Евгения Гормаша. На него составили сразу три протокола правонарушений: арт. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), 23.4 КоАП (Неповиновение сотруднику милиции) и 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Дело рассматривает судья Наталья Бондарь.









Гормаш 31 мая кричал "Ганьба" на сотрудника ГАИ, который оформлял протокол на водителя. Сначала его пытались задержать сотрудники ГАИ, но народ отбил его. Потом его все же задержали во дворах сотрудники в штатском.

Политик Николай Статкевич был приговорен к 15 суткам лишения свободы в Ленинском районном суде за якобы участие в несанкционированном массовом мероприятии. 31 мая сотрудники милиции дежурили возле дома политика Николая Статкевича. Около 12:30 он был задержан мужчинами в штатском по дороге на пикет в районе Комаровки и доставлен в Ленинский РОВД Минска.

Жена Статкевича Марина Адамович подтвердила в СИЗО, что находится в суде.



