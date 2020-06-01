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Милиция в Гомеле не просила прекратить сбор подписей в поддержку Тиханвской
Источник материала: Tut.by
31 мая в Гомеле проходил сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской. В какой-то момент к людям вышли сотрудники милиции, которые через громкоговоритель сообщили, что их действия попадают под нарушение.
На пикете многие снимали происходящее, на TUT.BY
На одном из них редактор услышал, что сотрудник милиции говорит: «Вы не имеете права продолжить сбор подписей». В редакцию обратились представители МВД, которые указали на тот факт, что подобных заявлений от сотрудников милиции не звучало.
Редакция провела внутреннюю проверку и выделила звуковую дорожку. Очистив заявление милиционера от сторонних шумов, можно услышать, что сотрудник милиции говорит: «Вы имеете право продолжить сбор подписей… В настоящее время ваши действия подпадают (тут неразборчиво). Просьба прекратить и продолжить сбор подписей».
Таким образом, милиция не запрещала собирать подписи в поддержку Светланы Тихановской, а милиция назвала незаконными действия тех, кто превращает пикет в митинг.
Приносим извинения сотрудникам милиции и пользователям за некорректное изложение информации.
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На одном из них, редактор, отвечавший за эту новость услышал, что сотрудник милиции говорит: «Вы не имеете права продолжить сбор подписей». В редакцию обратились...
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