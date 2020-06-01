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Милиция в Гомеле не просила прекратить сбор подписей в поддержку Тиханвской

01.06.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31 мая в Гомеле проходил сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской. В какой-то момент к людям вышли сотрудники милиции, которые через громкоговоритель сообщили, что их действия попадают под нарушение.

На пикете многие снимали происходящее, на TUT.BY было опубликовано несколько видео с пикета.

На одном из них редактор услышал, что сотрудник милиции говорит: «Вы не имеете права продолжить сбор подписей». В редакцию обратились представители МВД, которые указали на тот факт, что подобных заявлений от сотрудников милиции не звучало.

Редакция провела внутреннюю проверку и выделила звуковую дорожку. Очистив заявление милиционера от сторонних шумов, можно услышать, что сотрудник милиции говорит: «Вы имеете право продолжить сбор подписей… В настоящее время ваши действия подпадают (тут неразборчиво). Просьба прекратить и продолжить сбор подписей».

Таким образом, милиция не запрещала собирать подписи в поддержку Светланы Тихановской, а милиция назвала незаконными действия тех, кто превращает пикет в митинг.

Приносим извинения сотрудникам милиции и пользователям за некорректное изложение информации.

 
Теги: Гомель
 
 
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На одном из них, редактор, отвечавший за эту новость услышал, что сотрудник милиции говорит: «Вы не имеете права продолжить сбор подписей». В редакцию обратились...
 
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