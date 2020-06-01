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Брестский электромеханический завод вошел в состав «Бобруйскагромаша»
01.06.2020 14:33 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Бобруйскагромаш» получил в управление пакет акций ОАО «Брестский электромеханический завод» размером 84% уставного фонда. Ценные бумаги переданы как неденежный вклад, сделанный в соответствии с распоряжением президента.
ОАО «Брестский электромеханический завод». Фото: Google Maps / Сергей Карпович
Таким образом Минпром расширил состав участников холдинга «Бобруйскагромаш», специализирующегося на производстве сельхозтехники.
Это решение принято, вероятно, с учетом неудовлетворительных результатов финансовой деятельности БЭМЗа.
В аудиторском заключении предприятия за 2019 год говорится, что завод понес убытки в 2019 году в размере 1,7 млн рублей. Неплатежеспособность предприятия приобретает устойчивый характер. Аудиторы выразили сомнение в способности БЭМЗа продолжать деятельность непрерывно.
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«Бобруйскагромаш» получил в управление пакет акций ОАО «Брестский электромеханический завод» размером 84% уставного фонда. Ценные бумаги переданы как...
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