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Брестский электромеханический завод вошел в состав «Бобруйскагромаша»

01.06.2020 14:33 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Бобруйскагромаш» получил в управление пакет акций ОАО «Брестский электромеханический завод» размером 84% уставного фонда. Ценные бумаги переданы как неденежный вклад, сделанный в соответствии с распоряжением президента.

Брестский электромеханический завод вошел в состав «Бобруйскагромаша»

ОАО «Брестский электромеханический завод». Фото: Google Maps / Сергей Карпович

Брестский электромеханический завод вошел в состав «Бобруйскагромаша»

Таким образом Минпром расширил состав участников холдинга «Бобруйскагромаш», специализирующегося на производстве сельхозтехники.

Это решение принято, вероятно, с учетом неудовлетворительных результатов финансовой деятельности БЭМЗа.

В аудиторском заключении предприятия за 2019 год говорится, что завод понес убытки в 2019 году в размере 1,7 млн рублей. Неплатежеспособность предприятия приобретает устойчивый характер. Аудиторы выразили сомнение в способности БЭМЗа продолжать деятельность непрерывно.

 
 
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  «Бобруйскагромаш» получил в управление пакет акций ОАО «Брестский электромеханический завод» размером 84% уставного фонда. Ценные бумаги переданы как...
 
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