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Горы мусора, песок продавался сторонним людям. В работе карьеров в Могилёвской области выявили грубые нарушения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Десятки несанкционированных свалок обнаружил госконтроль в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Горы мусора появились в карьерах по добыче песка. Принадлежат они сельхозпредприятиям. Многие не только использовали их не по назначению, но еще и продавали полезные ископаемые на сторону. А это прямое нарушение законодательства.
Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
Карьеры могут создаваться в строго отведенных местах с глубиной добычи не больше 5 метров. Выполнение всех предписаний оказалось неподъемной ношей для многих хозяйств. Где-то копают глубже, где-то устроили свалку. В одном Могилевском районе набралось с десяток нарушителей.
Олег Ивашкевич, директор сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:
На некоторых карьерах санитарные нормы не нарушались. Но вот полезные ископаемые, добытые хозяйством, порой использовались совсем не по назначению. Песок продавался сторонним людям. А это прямое нарушение законодательства.
Но главное, что такие несанкционированные свалки приносят ущерб самой природе. Чтобы не допустить подобных нарушений, к работе подключились и экологи.
Андрей Овчинников, начальник отдела Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Сейчас карьеры под особым контролем по всей области. А вот нарушителям грозит вовсе не шуточное наказание – штрафы достигают нескольких десятков базовых величин.
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Горы мусора, песок продавался сторонним людям. В работе карьеров в Могилёвской области выявили грубые нарушения
Новости Беларуси. Десятки несанкционированных свалок обнаружил госконтроль в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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