С 15 июня за ввоз электромобилей не нужно платить НДС. Но не всем

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«Эта норма распространяется не на всех физических лиц, а только на граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране. Не относится нововведение и к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», – отметили в Государственном таможенном комитете.