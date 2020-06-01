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С 15 июня за ввоз электромобилей не нужно платить НДС. Но не всем

01.06.2020 15:18 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

«Эта норма распространяется не на всех физических лиц, а только на граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране. Не относится нововведение и к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», – отметили в Государственном таможенном комитете.

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Теги: Минск
 
 
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Ставка НДС в размере 0% будет применяться при ввозе на территорию Беларуси электромобилей для личного пользования с 15 июня 2020 по 31 декабря 2025 года. Такое...
 
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