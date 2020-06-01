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С 15 июня за ввоз электромобилей не нужно платить НДС. Но не всем
Источник материала: Myfin
«Эта норма распространяется не на всех физических лиц, а только на граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране. Не относится нововведение и к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», – отметили в Государственном таможенном комитете.
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Ставка НДС в размере 0% будет применяться при ввозе на территорию Беларуси электромобилей для личного пользования с 15 июня 2020 по 31 декабря 2025 года. Такое...
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