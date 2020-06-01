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Хотите посмотреть на маленьких Макса Коржа и Тиму Белорусских? Это можно сделать только сегодня
Источник материала: Tut.by
Более 150 музыкантов
1 июня, в Международный день защиты детей, на платформе «Яндекс.Музыки» аватары известных музыкантов заменили их детские фотографии. Среди них много белорусов — например, Макс Корж, Диана Арбенина, Тима Белорусских, IOWA, Рита Дакота, Лера Яскевич, просто Лера.
«Смотрите скорее, завтра они снова повзрослеют», — пишет команда «Яндекс.Музыки». Все фото доступны
К тому же площадка опубликовала 19 историй музыкантов, в которых они вспоминают о курьезах из своего детства. В их числе — лидер могилевской группы IOWA Катя Иванчикова. Певица рассказала, как на одном из своих дней рождения в детстве очнулась в гипсе.
Напомним, что сегодня на площадке
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Более 150 музыкантов показали свои детские фотографии на музыкальной площадке «Яндекс.Музыка» - акция приурочена ко Дню детей и длится всего один день. Посмотрите,...
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