ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хотите посмотреть на маленьких Макса Коржа и Тиму Белорусских? Это можно сделать только сегодня

01.06.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Более 150 музыкантов показали свои детские фотографии на музыкальной площадке «Яндекс.Музыка» — акция приурочена ко Дню детей и длится всего один день. Посмотрите, как в детстве выглядели Макс Корж, Светлана Лобода, Noize MC, Тима Белорусских и другие. Однозначно милота!


Скриншот с сайта «Яндекс.Музыка». Больше фото — тут

1 июня, в Международный день защиты детей, на платформе «Яндекс.Музыки» аватары известных музыкантов заменили их детские фотографии. Среди них много белорусов — например, Макс Корж, Диана Арбенина, Тима Белорусских, IOWA, Рита Дакота, Лера Яскевич, просто Лера.

«Смотрите скорее, завтра они снова повзрослеют», — пишет команда «Яндекс.Музыки». Все фото доступны тут.

К тому же площадка опубликовала 19 историй музыкантов, в которых они вспоминают о курьезах из своего детства. В их числе — лидер могилевской группы IOWA Катя Иванчикова. Певица рассказала, как на одном из своих дней рождения в детстве очнулась в гипсе.

Напомним, что сегодня на площадке Artist Gives пройдет благотворительный онлайн-концерт #БеларусьРазам. На нем выступят Akute, Nizkiz, Стокс, Shuma, Лера Яскевич, Бакей и Palina, а начнется он в 17.00.

Читайте также
Вы удивитесь, но современные мультики не такие и безобидные. Эксперт рассказала, что с ними не так
IOWA в откровенном образе танцует в новом клипе-вестерне. Его снимали в Испании

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 150 музыкантов показали свои детские фотографии на музыкальной площадке «Яндекс.Музыка» - акция приурочена ко Дню детей и длится всего один день. Посмотрите,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«То есть я также могу оскорбительно высказываться о претендентах в президенты?» Бабарико обратился в ЦИК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика