«Это унижает всех женщин». Бизнес-леди требует у Центризбиркома вынести Лукашенко предупреждение

Источник материала: Tut.by

Во время общения с работниками Минского тракторного завода Александр Лукашенко сказал следующее: «У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью». Также Лукашенко заявил, что Беларусь — это не Литва, где «Даля Грибаускайте пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечала, потому что Литва — парламентская республика».

Фраза вызвала неоднозначную реакцию в Сети, в том числе высказалась и бизнес-леди Ксения Федорова. Цитируем ее пост на Фейсбуке :

«— Зачем человеку знать о своих предках? Затем, чтобы понять, кто он такой и почему.

Уже пару дней я вспоминаю своих бабушек. Бабу Соню и бабу Пелагею. В моем детстве в деревнях (куда меня часто сдавали на лето) жили практически одни старухи, старики не доживали или их было ничтожно мало.

И я видела, какую женщины вели невероятно тяжелую жизнь, и на их плечи ложился такой груз, который мало в каких странах женщины получали, мне во всяком случае так думается.

Они после войны поднимали колхозы, в прямом смысле — на них пахали, растили детей, вели свое хозяйство и работали за трудодни практически до 60-х годов 20 века.

История выживания в моей семье — это выживание женщины без мужчины, учитывая количество войн, коллективизаций и посадок в тюрьмы. И большую часть «мужской работы» выполняли именно женщины.

Так вот, бабули мои были невероятно мощные. Могли за себя постоять, и за детей тоже. Я всегда чувствовала их огромную материнскую защитную силу, хотя особо ласковыми и нежными назвать их было нельзя.

Вырастили одна пятерых, вторая — четверых детей после войны. Их уважали и немного даже побаивались председатели колхозов, и даже в те страшные времена никому и в голову бы не пришло сказать, что женщина находится не в равных правах с мужчинами.

Я сейчас про #конституциюнедляженщин .

Считаю это высказывание оскорбительным и для меня, и для всех женщин нашей страны. Оскорбительно для памяти наших предков и женщин, которых поднимали эту страну. Это унижает честь и достоинство всех современных девочек, девушек, женщин.

Уверена, что необходимые президенту качества присущи как мужскому, так и женскому полу. И гендерные принципы никак не могут влиять на то, кто стоит в управлении страной. С точки зрения возможности управления и ответственности за страну и за людей, требования не могут отличаться по гендерным принципам. Пусть кандидатом будет мужчина, пусть будет женщина. Главное, чтобы эти люди были квалифицированными.

Считаю своим гражданским долгом обратиться в Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов для разъяснения и правовой оценки таких высказываний

Я прошу всех, кого оскорбило это высказывание, также отправить обращение.

Вот текст обращения, отправленного Ксенией:

«29 мая 2020 года действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, в отношении которого в настоящее время осуществляется сбор подписей по выдвижению в кандидаты в президенты, будучи на Тракторном заводе в г. Минске, публично произнес следующее: «У нас Конституция не под женщину».

В соответствии со статьей 22 Конституции Республики Беларусь все граждане равны перед законом. В соответствии со статьей 32 Конституции Республики Беларусь женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья.

Кроме того Конституция Республики Беларусь не содержит никаких гендерных критериев, ограничивающих права женщины претендовать на пост президента страны. Так, в соответствии со статьей 80 Конституции Республики Беларусь, президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами.

Очевидно, что Конституция предоставляет равные права женщинам и мужчинам, и иное в принципе невозможно в основном законе демократического правового государства в современном мире. Республика Беларусь, будучи одним из государств-основателей ООН, является участницей большинства международных инструментов по правам человека, в том числе Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в связи с чем существование основного закона «не под женщину» напрямую противоречит и международному статусу и обязательствам страны.

Таким образом, публичное заявление претендента в кандидаты в президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко содержит недостоверные сведения о конституционных основах государства. Кроме того является дискриминационным, унижает честь и достоинство всех белорусских женщин, включая женщин, которые являются претендентками в кандидаты в президенты Республики Беларусь.

Кроме того, хочу обратить внимание Центральной избирательной комиссии, что претендентом в кандидаты в президенты Александром Лукашенко в том же выступлении на Тракторном заводе нарушен запрет на агитацию, которой, согласно Избирательному кодексу Республики Беларусь, можно заниматься только после регистрации в качестве кандидата в президенты. В данном случае заявлением о том, что «у нас общество не созрело голосовать за женщину» Александр Лукашенко публично снижает статус и политический вес женщин, участвующих в выборной кампании.

На основании изложенного прошу Центральную комиссию вынести кандидату в претенденты в президенты Республики Беларусь Александру Лукашенко два предупреждения. Одно — за преждевременное начало агитационной кампании и второе -- за дискриминационные и прямо противоречащие законодательству высказывания».

В комментариях женщину поддержали:

«Полностью согласна. Не каждый мужчина способен справиться с тем, что выпадает на долю женщин. Моя бабушка похоронила молодого мужа и вытянула шестерых детей. Мама в моем возрасте похоронила тоже молодого мужа и подняла шестерых детей.

Обращение оставлю».

«Женщина у руля — для меня это идеальное устройство мира».

«Благодарю вас. Отправила, чувствуя за собой своих предков и видя перед собой своих потомков, которым жить после нас, наших принятых решений и действий».