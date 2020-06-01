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Мама, забери меня домой. Накануне Дня защиты детей побывали в брестском приюте

01.06.2020 16:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Детский социальный приют Бреста реорганизовали в социально-педагогический центр почти десять лет назад.

Мама, забери меня домой. Накануне Дня защиты детей побывали в брестском приюте

Автор фото: Олег ПОЛИЩУК

Сашка у окошка

Едва переступив территорию учреждения, замечаю мальчика, стоящего у окна. Его взгляд прикован к дороге, ведущей к центру. В глазах надежда. На оконном стекле капли дождя. Словно слезы ребенка. «Почему этот малыш здесь?» - эта мысль не покидала меня еще очень долго…

Мама, забери меня домой. Накануне Дня защиты детей побывали в брестском приюте

Но вот доносятся звонкие детские голоса. По вкусному аромату свежей выпечки догадываюсь - дети готовятся к обеду. Одни убирают игрушки, другие моют руки, третьи помогают накрывать на стол.

Подхожу к тому самому грустному мальчугану. Саше всего пять, но он не по годам серьезен. В отделении детского социального приюта он находится не первый месяц. Попал сюда, как и большинство остальных детей, из-за пагубных привычек родителей.

«Мама с папой сказали, что мне ещё некоторое время придётся здесь пожить, — говорит он, — и я готов, потому что очень их люблю». Слышу это искреннее заявление и чувствую, как предательски наворачиваются слезы.

Сдержат ли обещание Сашкины родители? Вопрос сложный. По словам заместителя директора по основной деятельности Татьяны Липовцевой, в семью возвращается только половина детей, находящихся в приюте.

СОП как SOS

Признание ребёнка находящимся в социально опасном положении — это первый сигнал к тому, что в семье не всё в порядке. “СОПовцы” - так называют неблагополучных специалисты. На первое мая 2020 года в Ленинском районе Бреста на учёте состояло 27 таких семей. В них воспитывается 43 ребёнка.

Мама, забери меня домой. Накануне Дня защиты детей побывали в брестском приюте

В Московском районе таких семей — 124, а детей — 211. «Именно эти дети попадают к нам чаще всего, — отмечает Татьяна Михайловна. — Некоторые семьи находятся в социально опасном положении не один год.

С ними работают учреждения образования, милиция. Пагубные привычки родителей, с которыми те не хотят, да и не могут расстаться - злоупотребление спиртными напитками, аморальный образ жизни, семейные скандалы, - приводят к изъятию детей из семьи.

Однако случается, что мальчики и девочки обращаются за помощью в приют по собственному желанию. Таких обращений немного: два-три случая в год. В основном, это подростки, которые не могут конструктивно выстроить свои взаимоотношения с родителями. Детско-родительский конфликт приводит к тому, что они уходят из семьи».

В приюте дети находятся до полугода. За это время взрослые могут одуматься и сделать для себя определенные выводы. Случается, что некоторые из воспитанников возвращаются в семью раньше. Но это в том случае, если родителям удалось кардинально поменять свой образ жизни и взять себя в руки: устроиться на работу, не нарушать трудовую дисциплину, пройти курс лечения... Если же любовь к спиртным напиткам оказалась сильнее любви к детям, спустя полгода рассматривается вопрос о лишении их родительских прав.

Разговоры в пустоту

О том, удаётся ли найти общий язык с родителями, подробнее рассказала психолог социально-педагогического центра Екатерина Сегенчук.

Мама, забери меня домой. Накануне Дня защиты детей побывали в брестском приюте

«Изначально большинство родителей не видят своих проблем, отрицают зависимость от алкоголя. Многие из них с детства не имеют понятия о том, что такое полноценная семья, семейные отношения и как они должны строиться, — говорит Екатерина Николаевна. — Возникает вопрос: как можно дать ребёнку то, чего в детстве не было у тебя?

Как правило, таким взрослым практически невозможно объяснить эти вещи, потому что они нацелены исключительно на себя и на удовлетворение своих потребностей. Эти люди привыкли выживать, а ребёнок им только мешает, поэтому и находится постоянно на втором плане».

Психолог отмечает, что такие родители не знают самого элементарного: как нужно вести себя с детьми. Не раз приходилось наблюдать картину, когда мамы и папы, навещая детей, после стандартных вопросов о делах и еде, даже не знают, о чем ещё можно говорить, в какие игры с ними поиграть. А процесс общения, когда ребёнок постоянно в телефоне, ещё больше возмущает. Взрослым кажется, что они выполнили свой долг: пришли и навестили ребёнка. Вроде оно и так, но какова польза от таких встреч?

Родителям, которые действительно стараются исправиться, специалисты центра помогают изо всех сил. К слову, кроме руководства и техперсонала, здесь трудятся 13 воспитателей, социальный педагог и психолог. Все педагоги имеют большой опыт работы и не один год пытаются помочь вернуться детям домой. «Прежде всего, мы хотим восстановить детско-родительские отношения, — продолжает Екатерина Сегенчук. — Поэтому, как только к нам поступает ребёнок, сразу начинаем изучать его семью.

Тот же синдром алкогольной зависимости уже говорит об определённой степени деградации личности, но мы до последнего верим в то, что человек может измениться. Все родители разные. Одни скрывают проблемы и говорят, что детей у них отобрали обманом, но когда уточняешь, почему же они не работают — однозначного ответа нет. Другие постоянно врут.

Привести в соответствие с реалиями взгляды одних и других очень сложно. За время работы случаев, когда родители признали свои проблемы, можно сосчитать на пальцах. Помню, к нам поступили два брата. Их мама обошла все инстанции, чтобы детей вернуть. Она приходила сюда каждый день, да и папа обещал исправиться. Но это один из немногих случаев, когда родители действительно поняли, что где-то совершили ошибку.

А бывает, что взрослым просто не хватает уверенности в себе. К примеру, у нас был ребёнок, мама которого долго не могла решиться уйти из квартиры, где родственники злоупотребляли спиртными напитками. Когда она всё-таки решилась на переезд — сразу забрала ребёнка из приюта. Теперь они вместе, и ничто не угрожает их семейному счастью».

Процесс адаптации

В социально-педагогическом центре проходят реабилитацию дети от трёх до восемнадцати лет. Отделение детского социального приюта рассчитано на проживание 21 ребёнка. В настоящее время здесь находится 17 мальчиков и девочек, восемь из которых — дошкольного возраста. «У нас созданы все необходимые условия для комфортной жизни детей, — подчеркивает Татьяна Липовцева. — Организована учебная и досуговая деятельность, кружки, развлекательные программы, есть игрушки и спортивное оборудование…

Мама, забери меня домой. Накануне Дня защиты детей побывали в брестском приюте

Мы посещаем экскурсии и мероприятия в музеях и библиотеках города, Зимнем саду, Брестской крепости, ездим в Беловежскую пущу. А недавно дети были в гостях у кинологов. Часто к нашим воспитанникам приходят волонтеры, сотрудники предприятий и воинских частей. Поэтому не думаю, что здесь детям скучно.

Большинство ребят быстро привыкают к условиям центра, находят здесь новых друзей, с удовольствием принимают внимание и заботу взрослых, — то, чего им не хватало в семье. Педагоги стараются раскрыть способности и таланты ребёнка, сформировать необходимые коммуникативные навыки, ликвидировать отставания по учебным предметам».

Екатерина Сегенчук добавила, что поначалу ей сложно было работать с дошколятами. «Многие из них видели во мне маму», — говорит психолог. С её слов, дошколята нежные и добродушные, так как в своё время недополучили родительского тепла, внимания и заботы. «К некоторым родители не приходят вовсе, — обращает внимание Екатерина Николаевна, — этим детям приходится рано взрослеть.

Подростки адаптируются к сложившейся ситуации по-другому. Им стыдно за родителей и за то, что они оказались в приюте. Дети в этом возрасте более обидчивые и агрессивные. Объяснить им, почему так сложились обстоятельства, достаточно сложно, так как они винят во всем окружающих, но не родителей».

Мечты сбываются

«Душа радуется, когда наблюдаешь положительную динамику со стороны родителей, — говорит Татьяна Липовцева. — Чтобы сократить время пребывания детей в центре, работа проводится и с родственниками. Многие бабушки и дедушки, тети и дяди готовы взять опеку над несовершеннолетними, навещают детей в приюте и помогают родителям изменить свой образ жизни».

Каждый ребёнок мечтает вернуться в тёплый и уютный дом, поэтому специалистами и администрацией социально-педагогического центра проводится большая работа по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Мы делаем всё возможное, чтобы не разрывать семейные узы, — говорит Татьяна Михайловна. — Все чаще к нам направляют детей из многодетных семей. Устроить их бывает очень сложно, и огромную заботу в этом плане проявляет руководство города. В Бресте восемь детских домов семейного типа. Там дети живут одной большой дружной семьей, а родители-воспитатели стараются окутать их любовью и заботой».

Заместитель директора подчеркивает, что в социально-педагогическом центре проходят обучение кандидаты в усыновители и приёмные родители. Многие из них уже стали счастливыми мамами и папами, подарили детям ту семью, о которой малыши мечтали.

P.S. Сашка, Сашка... Маленький мальчик... Как же хочется, чтобы твое желание вернуться домой исполнилось. Чтобы просьбы каждого ребёнка были услышаны их родителями. Чтобы слёзы в детских глазенках были только от счастья.

 
Теги: Брест
 
 
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  Детский социальный приют Бреста реорганизовали в социально-педагогический центр почти десять лет назад. Автор фото: Олег ПОЛИЩУК Сашка у окошка Едва переступив...
 
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