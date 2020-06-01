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Суд освободил водителя от уголовной ответственности за ДТП, в котором погибла его беременная жена
Источник материала: Tut.by
Суд Минского района освободил от уголовной ответственности водителя, который врезался в фуру под Михановичами. В результате этого ДТП погибла его беременная жена и тяжелые травмы получила 6-летняя дочь. Об этом
Суд учел, что обвиняемый является вдовцом, имеющим несовершеннолетнего ребенка, и согласен на применение к нему амнистии, поэтому освободил мужчину от уголовной ответственности, а производство по уголовному делу прекратил.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в установленном законодательством порядке.
Напомним, авария произошла 7 сентября 2019 года. Следователи
В результате ДТП находившаяся на девятом месяце беременности 30-летняя жена водителя Ford умерла на месте происшествия, а его 6-летняя дочь получила тяжкие телесные повреждения по признакам опасности для жизни и неизгладимого обезображения лица.
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Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в установленном законодательством порядке.
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