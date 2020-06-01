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Суд освободил водителя от уголовной ответственности за ДТП, в котором погибла его беременная жена

01.06.2020 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Минского района освободил от уголовной ответственности водителя, который врезался в фуру под Михановичами. В результате этого ДТП погибла его беременная жена и тяжелые травмы получила 6-летняя дочь. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд учел, что обвиняемый является вдовцом, имеющим несовершеннолетнего ребенка, и согласен на применение к нему амнистии, поэтому освободил мужчину от уголовной ответственности, а производство по уголовному делу прекратил.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в установленном законодательством порядке.

Напомним, авария произошла 7 сентября 2019 года. Следователи установили, что водитель Ford ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. Вблизи агрогородка Михановичи скорость автомобиля составляла 132 км/ч. Впереди легкового авто в попутном направлении двигались две фуры, одна из которых начала перестраиваться в соседнюю полосу. В нарушение ПДД обвиняемый, не справившись с управлением, столкнулся с задней частью одного из автопоездов.


Фото: пресс-служба МВД Беларуси

В результате ДТП находившаяся на девятом месяце беременности 30-летняя жена водителя Ford умерла на месте происшествия, а его 6-летняя дочь получила тяжкие телесные повреждения по признакам опасности для жизни и неизгладимого обезображения лица.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в установленном законодательством порядке.
 
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